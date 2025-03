La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) anunció que no aceptará la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial y ratificó un paro docente de 24 horas para el día de mañana, jueves 6 de marzo. Así lo confirmó Roberto Cristalli, secretario general del gremio, tras una reunión con autoridades del Gobierno provincial.

"Lamentablemente para nosotros, la propuesta que nos han hecho no da respuesta a lo planteado por la Asamblea de Delegados Departamentales. Si bien hay puntos que avanzan en lo que solicitamos, hay algunas cuestiones que están pendientes y para nosotros no deben quedar sin resolver", manifestó Cristalli a través de una publicación difundida en las redes sociales de UEPC.

Entre los puntos de conflicto, el dirigente sindical mencionó que "no está garantizado el Fonid hasta fin de año con actualizaciones por IPC, ni para activos ni para jubilados". Además, cuestionó que "no está el esquema de blanqueo para la segunda etapa del año" y que el adelanto de pauta salarial "debería ser más significativo porque entendemos que no da respuesta a la recuperación del poder adquisitivo del salario".

Otro de los reclamos centrales es la continuidad del Fondo de Sustentabilidad de la Actividad Educativa (FOSAET). "No está garantizada la eliminación del FOSAET, ni siquiera suspenderlo por algunos meses más", advirtió Cristalli, y agregó que "tampoco hay especificaciones sobre el diferimiento para la jubilada y jubilado docente, los alcances que tendría y a partir de cuándo se empieza a aplicar".

En este marco, UEPC decidió no someter la propuesta a consideración y ratificó la medida de fuerza prevista para el día de mañana en toda la provincia, alcanzando a "escuelas oficiales y privadas".

Los reclamos del sindicato

Desde UEPC detallaron todos los requerimientos establecidos en una asamblea del pasado 25 de febrero.

- Ratificar que la propuesta debe contener el pago del adicional no remunerativo por única vez de 100 mil pesos.

- Ratificar que la propuesta debe contener el aumento del 100% del IPC.

- Ratificar que la propuesta debe contener la jerarquización salarial de los cargos directivos.

- Exigir que se garantice la continuidad del FONID, actualizado mes a mes por IPC para activos y jubilados.

- Exigir que se incorpore un adelanto de pauta y cláusula de revisión en julio y noviembre, para que se produzca un real recupero del poder adquisitivo.

- Que en la propuesta se establezcan los meses en los que se producirá todo el blanqueo.

- Que en la propuesta quede establecida una cláusula que fije que en el caso de que otros gremios logren mejoras por encima de nuestra pauta, las mismas también sean otorgadas a los docentes, tanto activos como jubilados.

- Exigir que se eleven los montos mínimos del diferimiento a las y los jubilados, para que ningún jubilado cobre a más de un mes, según establece la Ley 8.024.

- Exigir la eliminación del descuento por doble beneficio (art.58 de la ley 10694).

- Exigir la eliminación del FOSAET, la mejora del funcionamiento de APROSS en el interior y la cobertura del PMO (Prestaciones Médicas Obligatorias).

- Exigir el aumento de las asignaciones familiares.

- Establecer que, una vez finalizada la discusión de política salarial se de inicio a la Mesa de Política Laboral para que todas las situaciones que afectan a la docencia se resuelvan durante el 2025.

- Que los aumentos y mejoras que obtengan las y los activos, impacten en los haberes de las y los jubilados.