Sigue la advertencia naranja por temperaturas extremas para el departamento San Justo. El alerta advierte que las temperaturas que se están registrando pueden tener un efecto moderado a alto en la salud y pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

¿Hasta cuándo sigue el frío extremo? Se lo preguntamos al jefe de la estación climatológica y meteorológica de UTN, Roberto Bohn quien comentó que en nuestra zona “el frío no es tan extremo”, aunque anticipó es uno de los inviernos más crudos de los últimos años.

“Gracias a Dios hay vientos muy débiles y variables, estamos en medio de una alta presión o sea que eso ayuda a que la sensación térmica no sea tan baja… esto va a seguir así hasta el día sábado y domingo se va a ir afirmando un poquito el viento del nor-noreste, suaves porque no llega a moderados y ahí va a ir levantando al menos la máxima y la mínima también un poquito. No esperamos tantas heladas, tan fuertes, se estima que la más baja fue la de esta noche, así que veremos que acontece”, explicó.

En ese marco, Bohn afirmó que estamos transitando la semana más fría del año y de varios años también. “Es realmente una ola polar, duran más de tres días estas las temperaturas mínimas, pero por suerte tenemos el cielo despejado, el sol calienta un poquito de así que gracias a Dios se puede soportar un poquito mejor”, indicó.

¿Qué se puede esperar para lo que resta del invierno?

El jefe de la estación climatológica y meteorológica de UTN anticipó también que en lo que resta del invierno podrían producirse más heladas y descartó la posibilidad de una nevada, al menos en el corto tiempo. “El pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional habla que las temperaturas serían por debajo de las medias normales o sea que podemos esperar todavía un poco de frío, no creo que se extienda tanto, pero no hay que hacer futurología”, dijo Bohn.

Por otro lado, indicó que para que se produzca una nevada “lo principal que tiene que haber es humedad y no la tenemos. Humedad en la atmósfera no la hay, este frío es bien seco. O sea que por ahora no hay condiciones que como que propicie una nevada, es simplemente frío, pero está muy seco el clima, tiene que haber frío y aparte de eso humedad en altura y frío en altura también por supuesto”.

Con respecto a las precipitaciones, Bohn explicó: “Por ahora no se ve nada en el horizonte, tiene que juntarse más humedad, tienen que darse más condiciones o sea que estamos lejos de ver alguna lluvia. Hace más de 70 días que no cae una precipitación apreciable, en mayo estuvimos tres días de muy poco milimetraje (Un milímetro, dos milímetros). En junio tuvimos un solo día, pero esta es una situación esperable para esta época, se nota bastante la seca porque no llovió ni en mayo, ni en junio, el agua ha drenado bastante y se siente la seca en estos momentos”.