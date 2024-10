Un video viral de un menor conduciendo una motocicleta motivó la intervención de la Dirección de Protección Vial y Comunitaria de la Municipalidad de Rafaela y el hecho llegó a la Justicia.

Mariana Arias, coordinadora del área municipal, brindó detalles sobre el caso en una entrevista a Diario Castellanos.

Arias informó que el video fue recibido directamente por el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, quien lo compartió con ella para proceder a una acción inmediata. "Nos generó un rechazo total y la necesidad de actuar. El riesgo al que se exponían tanto estas dos personas como al resto de la sociedad era inmenso", expresó con preocupación la funcionaria.

El video, subido a la red social Instagram, mostraba a un hombre adulto conduciendo una moto junto a un niño de aproximadamente un año y medio. Según explicó Arias, en un momento el adulto suelta el manubrio y deja que el menor maneje el vehículo sin ningún tipo de control. "Un acto totalmente riesgoso y muy egoísta", destacó la coordinadora.

Además del evidente peligro, Arias subrayó que la motocicleta no contaba con los elementos de seguridad reglamentarios. "No tenía espejo, prácticamente no tenía luces, no tenía chapa patente. Cero elementos de seguridad", describió, y agregó que no se pudo proceder al secuestro del vehículo ya que este se encontraba en una propiedad privada.

La investigación comenzó cuando Arias, tras identificar al conductor a través de Instagram y ubicar la zona en la que había sido grabado el video, se acercó al lugar. Luego de hablar con vecinos y confirmar la identidad del conductor, recurrió a la policía para realizar la denuncia correspondiente por conducción peligrosa, un delito que excede las infracciones viales habituales. "El policía que me tomó los datos me dijo que iba a ser caratulado como conducción peligrosa", aseguró.

Hasta el momento, la Municipalidad de Rafaela ha hecho todo lo posible para frenar esta imprudencia, pero debido a que el vehículo estaba en una propiedad privada, su margen de intervención es limitado. "Esto responde al eje de seguridad que tiene el Intendente, y en este caso fue él quien recepcionó en primera instancia esta situación", concluyó Arias.

El caso está ahora en manos de la Justicia.

Fuente: Diario Castellanos