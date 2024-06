Los gremios que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales no obtuvieron respuesta por parte del Gobierno nacional en su reclamo por actualización de salarios, con una pérdida de poder adquisitivo estimada entre 40 y 50 puntos. El paro general en las universidades del 4 y 5 de junio no logró destrabar la negociación.

En este contexto, los gremios universitarios anunciaron un nuevo paro nacional, también de 48 horas, para la semana próxima, con modalidad similar al realizado el pasado martes y miércoles.

Por otra parte, los sindicatos que representan a docentes, no-docentes e investigadores, acompañarán a la CGT en la movilización al Congreso por el debate de la Ley Bases el próximo miércoles 12.

La medida de fuerza fue confirmada en horas de la tarde luego de un plenario en el que participaron los secretarios generales de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN).

En la misma reunión estuvieron presentes los sindicatos de base de todo el país para analizar la continuidad del plan de lucha, ante la falta de interés del Gobierno por encontrar puntos de entendimiento.

El reclamo del sector universitario ha sido largamente cubierto por este medio, y significa sin dudas el principal conflicto político que ha tenido hasta el momento el Gobierno de Javier Milei. La Marcha Federal Universitaria fue una de las movilizaciones populares más contundentes de las últimas décadas.

De esta manera se dará un nuevo cese de actividades en las universidades nacionales, incluso después del acuerdo entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y Gobierno para actualizar partidas para gastos de funcionamiento en un 270 por ciento.

Para visibilizar todavía más el conflicto, trabajadores de las universidades se movilizarán al Congreso de la Nación para manifestar “el absoluto rechazo a la Ley Bases y exigirle a los senadores y las senadoras que voten en contra”. La marcha se realizará el miércoles a partir de las 9 horas.

Después de confirmada la medida de fuerza, Daniel Ricci, el secretario general de la FEDUN, dijo: “Desde la multitudinaria marcha en la que todos los argentinos y las argentinas se expresaron en defensa de la universidad pública ya pasó más de un mes y aún no tuvimos ninguna respuesta del Gobierno”.

“Llevamos perdido más de un 60 por ciento de poder adquisitivo frente a la inflación y no vamos a seguir tolerando este deterioro y falta de respeto. Es por eso que convocamos a este paro de 48 horas y, en caso de no tener respuesta, profundizaremos el plan de lucha y convocaremos a nuevas medidas de fuerza”, agregó.

Fuente: Cba24N.