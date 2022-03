Las secuelas de un grave accidente no privaron a Facundo de ser profe de Educación Física

El 3 de julio de 2021, de julio, mientras se encontraba en viaje, Facundo Milanesio (27) perdió el control de su moto sobre la ruta provincial nº 1 al chocar unas tarimas de madera que habían caído de un camión y se encontraban a la altura del kilómetro 52.

A raíz de esto, cayó al pavimento y luego terminó siendo atropellado por otro camión, situación que le generó severas lesiones en ambas piernas, las cuales debieron amputarles.

Ejemplo de resiliencia, Facundo se recibió este martes de Profesor de Educación Física, al defender su trabajo final en la Universidad Fasta de San Francisco.

“Ahora sí, ya está, soy Preparador Físico oficialmente”, dijo el joven, según publica FM Radio República de Morteros.

Hace pocos días recibió sus prótesis y se está adaptando a las mismas, más rápido de lo normal. “Todavía ando en la silla de ruedas, todavía no puedo caminar bien, pero no me iba a dar el lujo, teniendo las piernas, de recibir el título de sentado. Me cuesta un montón estar parado, pero bueno… a mí me dijeron felicitaciones profe y de parado”, expresó Facundo tras recibir la gran noticia.

Volver a nacer

Facundo viajaba ese 3 de julio de Morteros a San Francisco en motocicleta. El siniestro ocurrió entre las localidades de Freyre y Porteña. Al intentar adelantar un camión con acoplado, chocó con los restos de un palet de madera. Cuando perdió el control de la motocicleta, cayó al asfalto y fue atropellado por el mismo camión.

“El 3 de julio volví a nacer. Porque sentí que me iba, se apagó la tele un rato, vivir esa sensación de que se te apaga todo es fuerte. Yo creo que eso fue lo que más me quedo marcado”, relató en diciembre pasado al Canal 50 de Morteros.

“En el mismo día del accidente fue la operación, la amputación. Pasé dos semanas y media en coma inducido. Luego me desperté y me quedé en el hospital un mes. El 18 de agosto regresé mi casa”, recordó.

Cuando se despertó por primera vez, el médico le dijo que no podía volver caminar: “No me veía las piernas y cadera porque estaba tapado. En una conversación con mi vieja, me cuenta. Le digo: ‘¿Cómo, qué onda? ¿Cómo no voy a volver a caminar? No estoy enyesado, no tengo clavos’, y me dijo: ‘Facu, no tenés las piernas’”, expresó.

En ese momento –agregó en la nota televisiva- Facundo recordó sentir que su vida se desmoronaba, pero dijo que pudo renacer: “Ahora mi objetivo es recibirme, tengo cinco materias, recibirme y luego, quién dice, jugar en el club al básquet”, sostenía en diciembre pasado.

El título ya lo tiene. Seguramente irá por más.