La Dirección General de Defensa del Consumidor del Gobierno de Córdoba informó que ante el aumento de consultas y reclamos en relación al uso de tarjetas de crédito y débito citará a bancos y procesadoras de pagos de las tarjetas a una reunión el 29 de septiembre.

El organismo enviará una acción de oficio a los apoderados de estas entidades notificando la fecha del encuentro.

Al mismo tiempo, según informó el organismo gubernamental, por el aumento de consultas registradas por parte de los consumidores y usuarios ante durante julio y agosto pasado, Defensa del Consumidor propondrá al Consejo Federal del Consumo una nueva normativa para que dicte el Banco Central, donde se contemple que los bancos reciban y hagan lugar a las bajas de productos y servicios cuando sean solicitadas por los clientes, que podrán o deberán realizar el pago mediante otros medios de que no sea el débito.

Según detalló el organismo, las principales consultas y reclamos con respecto al uso de tarjetas de crédito y débito están en relación al desconocimiento de compras de productos y/o servicios:

Fraudes (compras realizadas por un tercero utilizando maniobras fraudulentas y/o delictivas) Contrataciones sin consentimiento de los usuarios, esto es, dispuestas de forma unilateral por un prestador de bienes y/o servicios no solicitados por el usuario. Falta de imputación de pagos realizados por el usuario del sistema.

Por información, reclamos o denuncias, los interesados pueden comunicarse con la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Córdoba a través de las siguientes vías:

Facebook: Defensa del Consumidor Córdoba

Instagram: @defensadelconsumidor.cba

Mail: defensadelconsumidor@cba.gov.ar y defensacba@gmail.com

Sitio web: https://defensadelconsumidor.cba.gov.ar/

Campaña

Por otro lado, Defensa del Consumidor de Córdoba lanzó una campaña de prevención y concientización acerca del uso correcto de estos medios de pago; e instó a bancos y a tarjetas de crédito a que, a medida que vayan siendo notificadas por esta repartición provincial sobre los reclamos recibidos, procedan a llevar adelante instancias de conciliación a fin de evitar futuras sanciones.

“En el 90% de los reclamos sobre esta problemática, el usuario y/o consumidor tiene la razón, por no haber prestado consentimiento para la compra o no ser responsables del accionar de las entidades bancarias que no han adecuado sus sistemas con las medidas de seguridad necesarias para brindar un servicio acorde a los normado en el Art. 19 de la Ley Nacional N° 24.240”, señaló Defensa del Consumidor.

Recomendaciones para el uso de tarjetas de crédito y/o débito:

1) No revelar claves ni números de tarjetas por ningún medio (mails, WhatsApp) a aparentes proveedores de bienes y servicios.

2) Nunca perder de vista el plástico al momento de efectuar el pago de compras.

3) Revisar que el monto del cupón de la tarjeta coincida con lo que se pagó por el producto o servicio adquirido.

4) Optar por recibir el resumen digital porque eso facilita la impugnación de las compras no realizadas (ya que llegará con la anticipación suficiente.

5) No contratar o comprar por redes sociales.

6) Revisar diariamente en el Home Banking los movimientos de las cuentas de las tarjetas.