Denunciaron penalmente a una jefa comunal de Córdoba por negar el terrorismo de Estado

La jefa comunal de la localidad cordobesa de Los Aromos, Nelly Morales (PRO), fue denunciada penalmente por vecinos de esa población por los delitos de "instigación a cometer delitos" y "apología del crimen" a partir de sus publicaciones en redes sociales negando el terrorismo de Estado.

El pasado 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la funcionaria comunal Marité Colautti, había publicado en su cuenta de Facebook: “Semana de la memoria: No son 30.000. Son 6.415. No fue un genocidio, fue una guerra. No eran jóvenes idealistas, eran terroristas. No es Negacionismo. Ocultar a las víctimas del terrorismo sí lo es. No es Justicia, son juicios de venganza. Nunca más terroristas de ERP y Montoneros".

La intendenta Morales reaccionó a la publicación, a través de la misma red social, y escribió: “Marité nada más ni nada menos!!! Así es”, y, luego de los repudios y pedidos de renuncias por ese posteo, defendió con otras publicaciones su postura.

Tres vecinos de Los Aromos, el ex preso político e hijo de desaparecido, Enrique Fernández; Alfredo Cinalli y Javier Gutiérrez presentaron una denuncia penal en la Fiscalía Federal 2 de Córdoba en contra de las dos funcionarias, Morales y Colautti, por esas “expresiones negacionistas”.

Gutiérrez, en declaraciones formuladas al medio local La Nueva Mañana, que en la denuncia se solicita que se investigue a Morales y Colautti por los presuntos delitos contemplados en los artículos 209 y 231 del Código Penal.

"Las penas son muy bajas para este tipo de casos, porque no hay una figura específica para el negacionismo del terrorismo de Estado", no obstante “queremos que estas declaraciones no pasen desapercibidas y que quien detente un cargo público piense antes de hacer este tipo de afirmaciones", resaltó Gutiérrez. (Télam)