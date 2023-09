Una mujer de 63 años fue víctima de la inseguridad el martes a la noche, cuando cuatro ladrones entraron a su casa ubicada en barrio Playas de Oro de Villa Carlos Paz.

Los delincuentes la golpearon, le ataron las manos y le robaron 40 mil pesos, según informaron fuentes policiales a La Nueva Mañana.

Según contó la hija de la mujer a El Doce, el ataque ocurrió cuando la mujer salió a cerrar los postigos de las ventanas y un delincuente armado la sorprendió, mientras que segundos después aparecieron otros tres hombres más.

Los asaltantes la obligaron a entrar a la casa: “La tiraron al living de espalda a ellos. Le sacaron las zapatillas y los cordones para atarla”. “No la podían amordazar y mientras tanto le pegaban. No se acuerda de todo, fue todo muy rápido”, relató la hija de la víctima.

"Los ladrones le pidieron dinero y ahí les dijo que estaba en la habitación, pero los delincuentes se enojaron con mi mamá porque no había más efectivo en la casa. Le pedían dólares y joyas y no había”, aseguró la mujer y continuó: “Se llevaron 40 mil pesos, encontraron un poco en la cartera y otro poco en el placard. El celular y una bolsita con bijouterie vieja que no era de plata ni de oro”.

Luego de robarle y golpearla, los delincuentes dejaron a la mujer atada de manos sobre una cama y la encerraron en una pieza. Momentos después de que se fueran, la mujer pudo salir y pedir ayuda. Sufrió lesiones en la cara, manos y ojo como consecuencia de los golpes