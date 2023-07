El dueño de los dos dogos que atacaron y le provocaron la muerte a una adolescente de 15 años en Córdoba capital habló por primera vez públicamente este lunes.

En exclusiva con Noticiero Doce de Córdoba le pidió disculpas a la familia pero evitó precisiones sobre el violento ataque.

“Pido mil perdones a la familia, no fue mi intención, no fue la intención de esta casa”, sostuvo el hombre identificado como José desde atrás del portón de su vivienda. Cuando le consultaron cómo escaparon los animales, se excusó diciendo que estaba de viaje.

“No puedo decir nada porque no estuve”, dijo. Y agregó: “En otro momento hablaré, lo único que digo es que le pido mil perdones a la familia, no fue la intención de esta casa”.

Cabe recordar que el dueño fue imputado este lunes por la Unidad Judicial 6. Lo acusaron como “supuesto autor de los delitos de Homicidio Culposo y Lesiones Culposas”.

Trinidad murió en el Hospital de Urgencias. Había salido a pasear las mascotas de su tía cuando fue atacada por los dogos que se habrían escapado.