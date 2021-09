El Gobierno de Córdoba anunció que a partir del próximo lunes 6 de septiembre casi 420 mil alumnos de todos los niveles del sector estatal podrán volver a la presencialidad plena en las clases. Ante la hipotética situación de docentes que no quieran vacunarse, el ministro de Educación, Walter Grahovac, remarcó que no podrán asistir a la escuela y que la decisión del Gobierno de Córdoba es que todos los empleados públicos deben estar vacunados, ya que en caso contrario no podrán trabajar y tendrán licencia sin goce de sueldo.

"Respetamos los derechos individuales, pero cuando uno tiene obligaciones las tiene que cumplir. Tiene que estar vacunado porque lleva riesgo. Y el que no se quiera vacunar y lleva riesgo, no va a poder asistir. El Estado provincial ya ha determinado que tendrán una licencia sin goce de haberes y cuando haya normalidad podrán volver. Y si no, no van a poder ingresar. Es la decisión que ha tomado la Provincia para todos los empleados públicos, incluido el sector docente. Es la norma común", explicó Grahovac.

"El que no esté de acuerdo tendrá las vías legales para presentarse", dijo el ministro.

"El núcleo de docentes que no se quiere vacunar es mínimo. En la escuela, nuestros docentes han enseñado ante cada circunstancia dramática que vive la sociedad o ante la necesidad de instalar una lógica distinta, han sido los principales factores de cambio junto a los estudiantes. Ya pasó con el dengue, con la gripe A. Los chicos, gracias a lo que le enseñaban los docentes, llevaron esto a la familia. Lo hacen porque hubo maestros que lo inculcan, lo ponen en práctica", fundamentó.

"La inmensa mayoría de los docentes tienen una actitud de enorme responsabilidad. El rol de un docente no es el de cualquier otro. La escuela es un lugar público y tenemos que cuidar la salud de todos. El que no se quiera vacunar, podrá ejercer sus derechos, pero eso tiene consecuencias. Esa es la política que ya adoptó la Provincia", concluyó el funcionario de la cartera educativa.

Vuelta a la presencialidad

A la autorización para retornar a la presencialidad plena en salas, grados, cursos o en toda la institución, en todas las escuelas cordobesas del sistema general obligatorio, estatales y privadas, que por aforo o capacidad pudieran garantizar la aplicación del protocolo de prevención de COVID-19, ahora se le suma un criterio más que posibilitará una mayor presencialidad para el caso de aquellas escuelas que no puedan asegurar el distanciamiento de 1.5 metros entre estudiantes:

- Sostener una distancia física de 90 centímetros entre estudiantes en las aulas.

- Mantener 2 metros de distancia entre los estudiantes y el o la docente.

Vacunación

Desde la Provincia remarcaron que se pudo tomar esta decisión teniendo en cuenta, entre otras variables, el avance en la campaña de vacunación: además de alcanzar a más del 85% de la población mayor a 18 años (grupo al cual pertenecen las familias con hijos escolarizados), la inoculación de los más de 80 mil docentes que hoy se encuentran frente al aula asciende al 86%. Esta cobertura permite disminuir los márgenes de contagio y transmisibilidad del virus en la población estudiantil, fundamentalmente.

De esta manera, a partir de ahora, de sostenerse las condiciones epidemiológicas y la aplicación de protocolos de prevención, el aforo permitido será de hasta 25 estudiantes por sala, grado o curso.

En este sentido, el titular de Educación anunció: “Desde el lunes 6 de septiembre 420 mil alumnos tendrán la posibilidad de tener clases todos los días en la provincia de Córdoba”.

“Este número es muy significativo porque representa el 74 por ciento de la matrícula estatal, cuyo total son 566.793 estudiantes en los niveles inicial, primario y secundario”, agregó Grahovac.

Por niveles

Con este nuevo criterio, para el caso del nivel inicial en el sector estatal, de 1.022 jardines de infantes, 804 podrán retornar a la presencialidad plena (79%), alcanzando a unos 83.000 estudiantes. El resto de las instituciones, deberá priorizar sala de 5.

Mientras que, para el nivel primario estatal, estarán en condiciones de retornar a la actividad plena 645 escuelas con 185.000 estudiantes aproximadamente, de un total de 787 primarias urbanas (82%).

En el resto de las instituciones educativas, se priorizará particularmente la presencialidad plena en primero, tercero y en sexto grado.

En el nivel secundario estatal, en las escuelas orientadas existen hoy unas 7.029 burbujas que, con el nuevo criterio podrán disminuirse a 4.588, lo que representa un aumento en la presencialidad plena del 40,5% (alrededor de 57.000 estudiantes). Mientras que en las escuelas técnicas hay 4.920 burbujas que podrán disminuirse a 2.000, alcanzando a 50.000 alumnos y alumnas, aproximadamente.

En aquellas instituciones secundarias que no estén en condiciones de retornar a la presencialidad plena, se priorizará tercero y sexto de la educación orientada y primero, sexto y séptimo de la técnica.

Por otro lado, las escuelas podrán realizar un nuevo ordenamiento de las burbujas de la siguiente manera: en la primera semana la burbuja A de modo presencial los 3 primeros días y la burbuja B los dos días siguientes. En la segunda semana los tres primeros días ingresa la burbuja B y los dos días restantes la burbuja A.

El objetivo de este nuevo reordenamiento será garantizar la presencia y mantener el vínculo pedagógico de los estudiantes todas las semanas.

Cabe recordar, que en el ámbito de la ruralidad, 904 escuelas iniciales y primarias ya implementan la presencialidad plena con 43.169 estudiantes.

De esta manera, a partir del próximo 6 de septiembre el total de alumnos y alumnas del sector estatal que estarán en condiciones de retornar a la presencialidad plena (respetando los protocolos y garantizando a la escuela como un lugar seguro), es de alrededor de 418.169 estudiantes.

Exigencias

En la presentación de las medidas se subrayó que aplicar el nuevo criterio de distanciamiento exigirá a los equipos directivos, docentes y toda la comunidad educativa reforzar el estricto cumplimiento de los demás pilares del cuidado pautados en la resolución 26/2021. En esa línea será necesario atender a:

- El buen uso del barbijo tapando nariz, boca y mentón durante toda la jornada escolar.

- La correcta ventilación de los espacios.

- La higiene frecuente de manos, con agua y jabón o alcohol en gel. Siempre recordando que el alcohol en gel no reemplaza el lavado de manos.

Para el caso de activación del protocolo de prevención del COVID, se deberá aislar a la sala, grado o curso completo cuando corresponda de acuerdo con lo prescripto en la “Guía de actuación ante casos sospechosos o confirmados COVID-19 en establecimientos educativos de la Provincia de Córdoba”.

Más medidas

Para acompañar este retorno a las aulas que permitirá fortalecer el “efecto escuela”, el Ministerio de Salud establecerá que los 750 centros de testeos que se encuentran distribuidos en toda la provincia puedan hacer chequeos los días domingo a docentes, no docentes y estudiantes como una medida más de prevención y aporte al sostenimiento de la presencialidad escolar.

También, las autoridades aseguraron que se equipará a las escuelas con barbijos tricapa de reserva para los 418.169 estudiantes que retoman la presencialidad plena.

Por otra parte, se hará un nuevo relevamiento de la población estudiantil de 12 a 17 años con comorbilidad, y sean priorizados en la vacunación COVID-19, a fin de concientizar y promover la vacunación de este grupo.

Además, se sostendrá la vigilancia epidemiológica en las escuelas.

Asimismo, se planificarán y realizarán campañas de vacunación que favorezcan el cumplimento del calendario de vacunación en las escuelas con estudiantes que cuenten con las autorizaciones correspondientes por parte de las familias.

Finalmente, desde la Provincia resaltaron que la presencialidad plena podrá sostenerse siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita y la colaboración de toda la comunidad educativa sea efectiva, con la premisa de sostener a la escuela como un espacio cuidado.