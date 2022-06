Un hombre de San Francisco denunció que delincuentes le sustrajeron la motocicleta que estaba estacionada afuera de su casa el pasado martes a la noche. Pese a que pasó casi una semana no tuvo novedades del vehículo por lo que decidió dedicarle unas palabras a través de las redes sociales a su victimario.

"No quiero bardo con nadie, hablame por donde sea lo único que quiero es la moto y vos vas a tener lo que querés que es la moneda. Era lo único que tenía para ir al laburo, si te dio para venir a choriarmela que te dé para hablarme y encontrarnos. No quiero bardo con nadie y no compro con nadie, hablemos yo y vos y la cosa queda acá", sostuvo Sebastián a través de las redes sociales en un gesto desesperado por poder recuperar su vehículo.

Además comentó a El Periódico que la moto marca Honda CG, color roja, estaba afuera de su casa en calle Juan B. Justo 928 el martes entre las 21 y 22 cuando la robaron.

"La sigo buscando, era lo único que tenía para ir a trabajar todos los días. Soy gente laburadora nomas quiero encontrar mi moto y no quiero problemas con nadie", remarcó.

Para aportar datos comunicarse al celular 3564 338194