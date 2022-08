Una mujer de San Francisco fue víctima del robo de su motocicleta semanas atrás cuando la dejó estacionada por Bv. 9 de Julio a metros de Avellaneda, a unos 150 metros de la sede policial de la Departamental San Justo.

Si bien el ilícito fue el pasado 7 de julio, al no tener novedades desde la investigación policial, la damnificada decidió difundir el hecho y pedir ayudar para recuperar la motocicleta Guerrero Trip, color roja.

"El 7 de julio a las 6 de la tarde llego a mi trabajo, la dejo donde dejamos siempre nuestras motos en la esquina muy pegado a mi trabajo (Pepperoni) por Bv. 9 de Julio, y entre las 7 y 9 de la noche fue que me robaron la moto. Me doy cuenta por que un familiar pasa por al frente y no la ve, entonces me llama y ahí me da la advertencia que era lo que me imaginaba, me la habían robado. Enseguida fui a hacer la denuncia pero aún no ahí novedades", contó la víctima.