La Cámara Novena del Crimen de la Ciudad de Córdoba condenó el 1 de marzo pasado a dos hombres por abuso sexual con acceso carnal. El episodio tuvo lugar en la capital provincial hace 13 años y uno de los condenados es oriundo de Brinkmann, su profesión es periodista y era titular de una radio.

La pena fue impuesta por el magistrado Roberto Cornejo que decidió aplicar 14 años de prisión al brinkmanense Marcelo Ramón Juncos y a Hugo Leonardo Rahal a 11 años de prisión. Los delitos que se les imputaban vulneraban la integridad sexual de una víctima menor de edad.

De esta manera la Cámara decidió considerar a Juncos como “coautor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de guardador y por el número de autores -ambas calificantes en concurso ideal-, y promoción a la corrupción de menores agravada por el modo y la condición de guardador, en concurso ideal”. Además, se lo declaró autor del delito de suministro de material pornográfico a menores de 14 años y deberá responder por los adicionales y costas.

A Rahal se lo condenó como coautor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el número de autores, y promoción a la corrupción de menores agravada por el modo, en concurso ideal. Por ello recibió la pena de 11 años de prisión con adicionales y costas.

El hecho cobró notoriedad porque la misma familia cuando se conoció la condena a estas personas decidió hablar por primera vez de la situación. En diálogo con La Radio 102.9 de Brinkmann la víctima que era menor de edad en aquel momento dijo: ““Pasé 13 años esperando esto, que esto se dé. Ahora puedo hablar sin que la gente me juzgue a mí”.

“Hace 13 años que vengo esperando este momento y ahora puedo salir a la calle y contar la verdad, que se sepa quién este señor y además sus allegados que en su momento no me creyeron y hasta me amenazaron con quemar mi casa”, expresó.

Tras conocerse el veredicto, el tribunal pidió la inmediata detención de los acusados y el traslado a la cárcel de Bower en Córdoba.

Fuente: FM 102.9 Brinkmann.