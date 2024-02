Los docentes volvieron a trabajar el 15 de febrero, pero siguen también con la mirada puesta en sus condiciones salariales. Recordemos que se mantienen en alerta desde diciembre cuando el gobernador Martín Llaryora dio marcha atrás con el acuerdo alcanzado.

En paralelo a su lucha salarial también evalúan como proceder encolumnados a nivel nacional por la suspensión del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Sin este aporte los sueldos se verían disminuidos sensiblemente denunciaron.

La delegada de Uepc San Justo, Rafaela Ludueña dijo a El Periódico que “se abrieron dos frentes de lucha”, en relación a las negociaciones con la provincia y el problema derivado del Fonid.

En relación a la paritaria expresó que la situación es complicada, pero tienen en claro su reclamo: “Nos llamaron al diálogo y nosotros ratificamos la necesidad de que se respete el acta acuerdo firmada en 2023 y luego discutir la propuesta salarial para 2024”.

Asamblea

El plenario de secretarios generales, reunido el jueves 15 de febrero, continúa exigiendo al Gobierno Provincial una propuesta y resuelve por unanimidad convocar a asamblea provincial de delegadas y delegados departamentales para el día martes 20 de febrero a las 11.

Otros de los reclamos que hacen al gobierno provincial es respecto a la normalización del funcionamiento del Apross, la obra social sostuvo que en algunas localidades no funciona con normalidad.

Por otra parte, agregó: “Exigimos discutir la Resolución N°7 del 29/01/24 en cuanto al ítem de Profesionalidad Docente porque no está claro el alcance de esa resolución”.

Entre los puntos planteados para dialogar con el Ministerio de Educación resalta que se los convoque para establecer los lineamientos que permitan elaborar la reglamentación del Decreto N°43 por el cual docentes de nivel primario van a poder tener doble desempeño.

“El decreto no está nada reglamentado, no fuimos consultados sobre esto y lo que queremos es que se informe para que no se vulneren los derechos de los trabajadores”, aseguró.

En duda

Luego que se conociera la discontinuación de los fondos del Incentivo Docente (Fonid) todos los gremios agrupados con Ctera se encuentran en alerta.

“Este fondo nacional llega a todas las provincias y Ctera le exige la continuidad, nosotros pedimos al gobierno provincial en que insista en la continuidad. Sin esos fondos se puede llegar a perder hasta un 10% del salario”, explicó.