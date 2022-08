Segmentación de tarifas: “El 80 por ciento de los hogares que pidió el subsidio lo mantendrá”

Así lo afirmó la vocera presidencial Gabriela Cerruti. Además, ratificó que habrá alrededor de 4 millones de hogares que dejarán de percibir subsidios ya que, al no haberse anotado en la segmentación, “entendemos que saben que no califican o no lo necesitan”.