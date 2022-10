La población de la Tierra alcanzará durante el próximo mes de noviembre la impresionante cifra de 8 mil millones de personas. Desde Naciones Unidas afirmaron que dicho número es motivo de celebración y piden que la gente no tenga miedo: no hay evidencia de escasez de recursos ni de que el mundo esté superpoblado.

“Es un hito trascendental para la humanidad y llega por la combinación de mayores esperanzas de vida, menos muertes maternas e infantiles y sistemas de salud cada vez más efectivos”, expresó Natalia Kanem, la directora ejecutiva del Fondo de Población de la ONU (Unfpa), según reportó la Agencia EFE.

Desde el Unfpa destacaron la necesidad de escaparle a los alarmistas demográficos que afirman que el fin de los recursos y de la humanidad está cerca.

“Sé que este momento puede no ser celebrado por todos. Algunos expresan la preocupación de que nuestro mundo está superpoblado, con demasiada gente, y de que no hay recursos suficientes para sustentar sus vidas. Yo estoy aquí para decir claramente que el mero número de vidas humanas no es motivo para el miedo”, expresó Kanem.

Desafío

La ONU afirma que el desafío es generar las condiciones para que todos los habitantes de la tierra puedan prosperar, tal y como viene sucediendo desde hace décadas. Al mismo tiempo, piden escapar a cualquier control poblacional por la fuerza.

“A lo largo de la historia hemos visto lo que pasa cuando nos centramos sólo en cifras de población. Desde campañas de esterilización forzosa a restricciones a la planificación familiar y los anticonceptivos. Todavía estamos viendo el impacto duradero de políticas destinadas a frenar o en algunos casos acelerar el crecimiento de la población”, dijo Kanem.

Desde la ONU recordaron las “vergonzosas violaciones de los derechos humanos” que cometieron los seres humanos en pos de dicho objetivo. Al respecto, avisaron que “no pueden repetirse” y que “nunca deben arrebatarse” el derecho de las mujeres a decidir embarazarse.

Por otra parte, recordaron que ese tipo de ingeniería demográfica “raramente tiene éxito”, dijo de la jefa de Población y Desarrollo, Rachel Snow. “Con oportunidades y educación, vemos una disminución de la tasa de fertilidad”, abundó.

A pesar de que la cifra de humanos sigue en aumento, el ritmo de crecimiento lleva bajando desde 1964 cuando llegó al 2,2%. En la actualidad, está por debajo del 1%.