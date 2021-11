Facebook ha extendido también a los niños de 5 a 11 años sus esfuerzos para luchar contra la difusión de desinformación sobre las vacunas contra la Covid-19, y eliminará el contenido que afirme que estas vacunas no son seguras o no se han puesto a prueba.

Esta medida llega después de que la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos haya aprobado el uso de la vacuna de Pfizer para niños de entre 5 y 11 años, y se añade a las medidas contra las noticias falsas que ya tomaba entre adolescentes y adultos.

“Para combatir la información errónea, aplicaremos nuestras políticas sobre contenido dañino relacionado con niños y la vacuna de la Covid-19″, como ha asegurado Meta, nuevo nombre de la matriz de Facebook, en un comunicado.

La actualización de las políticas contemplan que se eliminará el contenido con afirmaciones como que las vacunas contra la Covid para niños no existen, no se han testeado, que no son seguras, efectivas contra el virus, que pueden dañarles o que existen vacunas alternativas.

Asimismo, Facebook comenzará a enviar recordatorios a través del feed de noticias a sus usuarios en inglés y en español para informarles de cuál es el punto de vacunación más cercano disponible para la vacunación de niños.

También incluirá en el feed información procedente de instituciones y expertos para responder a dudas comunes sobre la vacuna contra la Covid. Esta medida viene acompañada por colaboración con la iniciativa Greater Than COVID de Kaiser Family Foundation, con información sobre vacunas fiable para los padres.

