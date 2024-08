Esta semana se reactiva el ciclo Teatreando organizado por la Dirección de Cultura desde hace 7 años y coordinado por el director Eric Flores que lleva adelante el taller municipal.

El ciclo se desarrollará en el Centro Cultural San Francisco durante los próximos viernes 16, 23 y 30 de agosto y 6 de septiembre siempre a partir de las 21 horas.

Las obras seleccionadas son “De tripa corazón” / Monólogos con dirección de Cintia Morales; “Bajo Terapia” dirigida por Adrián Vocos, “La Sentencia de ser Ofelia” dirigida por Carlos Pioli y “Hamleta” bajo la dirección de Gabriela Bladinich.

Las entradas son accesibles con la venta a cargo de cada uno de los grupos pero también se venderán en el Centro Cultural San Francisco media hora antes del inicio de cada obra.

Vale decir que las entradas pueden conseguirse media hora antes de cada función o anticipadamente comunicándose con los referentes de las respectivas compañías teatrales. Obra “De tripa corazón“: 3564 476388 // “Bajo Terapia”: 3564 590390 // “La Sentencia de ser Ofelia”: 3564 674150 // “Hamleta”: 3564 670904.

Larga la séptima edición

Estuvieron presentes en el lanzamiento la coordinadora de Escuelas y Elencos Municipales, Nora Marlatto; el director del Taller Municipal de Teatro, Eric Flores; María Depetris, en representación del grupo de teatro “Vientos de lo urgente”, que funciona en Somos Viento.

Acompañaron también Stefanía Curro representando a “La Comedia San Francisco”; Carlos Pioli, director del grupo de teatro “La Puerta”; y Silvia Tocalli, del grupo de teatro “Bien Bravo” del Colegio Fasta Inmaculada Concepción.

Marlatto expresó: "Los grupos de teatro de San Francisco tienen la oportunidad de presentar sus obras en un ciclo y esto es muy importante, mantener esta iniciativa hace que la gente se entusiasme, y eso es lo mejor. Son cuatro grupos que tienen diversas propuestas”.

La apertura del ciclo será con la obra “De tripa corazón” / Monólogos. Textos cercanos e íntimos".

Son seis monólogos, seis mujeres atravesadas por los textos de Sandra Massera, Vero Ruat, Santiago Alassia, Graciela Geller. Cuenta con la dirección de Cintia Morales y la actuación de Marina Toledo, Mariana Panero, Vero Ruat, Iris Rostagno, Eve Ferratto y María Depetris.

Cómo sigue

El viernes 23 de agosto se presentará “Bajo Terapia”, de Matías Del Federico, propuesta de la Comedia San Francisco, con dirección de Adrián Vocos y la actuación de Stefani Curró, Gastón Giordano, Elisa Anchino, Walter Vera, Paula Toranzo y José Flores; asistencia de dirección de Jeremías Tetamanzi, escenografía de Gerardo Díaz y diseño de luces de Adrián Vocos.

Bajo terapia es una comedia ágil e inteligente que no da respiro. Tres parejas acuden a una terapia de parejas para resolver sus conflictos, sin embargo, nunca aparecerá la psicóloga que ha dejado sobres para tratar sus temas a resolver entre ellos generando un caos interminable de risas y donde nada es lo que parece. Ganadora del Premio Carlos al mejor libro, ganadora del premio Estrella Concert y declarada de interés cultural por la Legislatura de la Provincia Córdoba.

El viernes 30 de agosto continuará el ciclo con la puesta en escena de la obra “La Sentencia de ser Ofelia”, de Analía V. Mayta y con dirección de Carlos Pioli, la propuesta de la compañía La Puerta Teatro.

La Sentencia de ser Ofelia habla de dar pasos al costado… ¿Cuántas veces caminaste afuera del sendero permitido? Inteligentemente y usando el humor de principio a fin, la obra no para de exponer los miedos verdaderos de cada personaje y el peso de la historia de vida propia. La hermana, una artista con ego exacerbado, con aire de estrella, que sólo esconde fracasos y frustraciones envuelta en aires de fantasía; la protagonista, una eterna incomprendida hasta por ella misma; el tío, con sus engaños y su pasado oculto, con su regreso avergonzado, en un intento de repatriarse y reclamar aceptación.

El viernes 1º de septiembre el Ciclo Teatreando 2024 cierra con la presentación de “Hamleta”, obra de creación colectiva (levemente inspirada en el genial Shaquespeare), que presenta Bien, Bravo Grupo de Teatro, con dirección de Gabriela Bladinich.

Condimento extra: Siripa, o la que no importaba

Además, este domingo18 de agosto a las 20 horas, en el marco del ciclo “Teatro de Fuera”, se presentará en nuestra ciudad la obra de teatro “Siripa, o la que no importaba”, dirigida por la sanfrancisqueña Belén Pistone. La entrada para presenciar el espectáculo es libre y gratuita.

“Siripa, o la que no importaba” es una intervención sobre la obra SIRIPO, la llamada primera dramaturgia del Río de la Plata. “Siripa, o la que no importaba” es, antes que una reescritura o una interpretación, una traición a SIRIPO desde el testimonio de una mujer migrante que narra su camino en la vida laboral y su desarrollo económico, es un incendio sobre lo impuesto y lo mítico, escribiendo así, una historia sobre las que no importan, a las que no cuentan, pero que son capaces de construir imperios a fuerza de fe en ellas mismas.



La dirección es de Belen Pistone y actúan Ana Ruíz, Chilli Peralta Vissani y Luz Angela Osorno Valencia. Rodrigo Brunelli está a cargo del diseño e iluminación.