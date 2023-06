Se acercan las vacaciones de invierno y muchas familias empiezan a planificar viajes: Bariloche, el norte argentino y las Cataratas del Iguazú son los tres destinos más elegidos en San Francisco, según aseguraron desde la agencia de viajes Puos D'alpago Viajes.

Sebastián Cravanzola, al frente de la misma, indicó en La Mañana de El Periódico por FM 97.1 que en el caso de las Cataratas, suele ser un destino muy pedido todo el año: “A veces a algunas personas les queda una semanita de vacaciones y aprovechan para ir con la familia”.

“Es de lo más elegido. También nos han consultado por Buenos Aires, Calafate, Ushuaia y algo para Mendoza. Pero lo más solicitado fueron esos tres puntos”, agregó.

Respecto a la cantidad de días que los turistas deciden irse, Cravanzola explicó que no suelen ser más de cinco o seis días: “Aprovechan que tienen una semanita libre y aprovechan un fin de semana, salen un sábado y el miércoles ya están de vuelta”.

En cuanto a los recomendados, el agente de viajes fue en el mismo sentido: “Es particular y personal, pero a mí me gusta mucho Cataratas, o el norte. A mí no me gusta el frío. Pero Bariloche está muy lindo, todo nevado. Hay mucha gente a la que le gusta esquiar. También han elegido Esquel, Penitentes y toda esa zona de Mendoza que también es muy linda”.

Sobre Cataratas, además del clima, también destacó que en el camino se puede visitar, además, las minas de Wanda y las Ruinas de San Ignacio, además de disfrutar de lindos paisajes y distintas excursiones, como el parque de aves, el Museo de Cera o el gomón que pasa por dejajo de las cascadas.

Respecto a las reservas, Cravanzola indicó que aun hay tiempo para hacerlas. “Acá ha habido un tema, que fue lo de Previaje. Mucha gente se ha adelantado por el beneficio que daba Previaje, que iba desde mayo hasta este fin de semana. Muchos han adelantado sus vacaciones para obtener el beneficio”, dijo.

Seguidamente, añadió: “Hay bastantes lugares todavía por ese tema, en todo lo que es Argentina hay mucha disponibilidad todavía, así que hay que aprovechar, acercarse, consultar e ir concretando las reservas para las vacaciones de julio”.

Precios

Consultado acerca de precios, un viaje a las Cataratas del Iguazú cuesta desde 50 mil pesos por por persona tres noches con desayuno, traslado, visita a las Ruinas de San Ignacio y las minas de Wanda y las cataratas del lado argentino.

Para Bariloche, ya se habla desde 220 mil pesos por persona en aéreo desde Córdoba, cinco noches con desayuno.

En tanto para el norte argentino, en aéreo a Salta y Jujuy, el precio arranca en 140 mil pesos por persona e incluye tres noches en Salta y tres noches en Jujuy.

