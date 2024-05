Una mañana de “La Muni en tu barrio” en Cottolengo: presentan obras y se reúnen con vecinos

Desde temprano, el constante movimiento que se produce todas las mañanas en calle José Hernández al 3000, con el ir y venir de los estudiantes del colegio secundario IPEM nº 315 “José Hernández” y, a unos metros, con los vecinos que ingresan en el Centro Vecinal de barrio Cottolengo, se vio notoriamente incrementado por la llegada de varias decenas de trabajadores municipales con diferentes herramientas de trabajo que se desplegaron por el sector en el marco del programa municipal “La Muni en tu barrio”.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de San Francisco busca acercar las diferentes acciones de gobierno y lograr un mayor contacto con los vecinos.

Alrededor de las 8:45, Romina fue una de las primeras en llegar al Centro Vecinal con su gatita Akira, de solo seis meses, para que sea castrada. “Fuimos los primeros en llegar y nos pusimos a esperar un ratito, después nos hicieron pasar al salón del barrio”, contó la joven, que se enteró de la iniciativa a través de las redes sociales. “Está muy bueno, no sabía que también vacunaban a las personas, si me hubiese enterado antes me hacía un pedido. Me parece bien que se haga en todos los barrios”, agregó.

Así como Romina, varios vecinos fueron llegando con sus mascotas -en su mayoría gatitas-para que sean castradas en la unidad móvil de sanidad animal que tiene el municipio, estacionada frente al Centro Vecinal. Mientras se realizaban los procedimientos a los animales, sus humanos a cargo aguardan en el salón de fiestas del lugar, resguardados del frío.

Por otro lado, en el centro de atención primaria -más conocido como dispensario-, los vecinos acudían para colocarse vacunas contra la gripe o completar esquemas de vacunación.

Una de ellas fue Norma, que con su marido aprovecharon la ocasión y se inocularon contra la enfermedad estacional. “Me enteré por las noticias en las redes y vine”, dijo. Consultada sobre el resto de las tareas que se desarrollaban en el barrio -barrido, arreglo de calles y limpieza en plazas-, sostuvo: “Lo veo bien, habían quedado algunos sectores que no estaban en las mejores condiciones y era necesario que vinieran a mejorarlos”.

Además de entregar escarapelas a los que ingresaban, también se otorgaron repelentes de insectos que produce la Planta Elaborada de Medicamentos, así como tabletas de paracetamol e incluso había una caja con preservativos.

Ante la atenta mirada de vecinos, también se desplegaron por las calles patrulleros y agentes de a pie del Cuerpo de Prevención Urbana.

Trabajo en plazas y calles de tierra

En los espacios verdes del barrio los trabajadores municipales desplegaron distintas maquinarias y herramientas para dejarlas en condiciones, al igual que las calles de tierra que circundan la Plaza de los Árabes -sector que en los últimos tiempos se encontraba en franco deterioro-.

El secretario de Servicios Públicos, Hobey Salvático dialogó con El Periódico sobre las tareas realizadas en distintos puntos del barrio. “Hoy disponemos de varias direcciones que están trabajando en todo el sector, la Dirección de Espacios Verdes, Servicios Generales y estamos interviniendo las tres plazas. Si bien para estos espacios verdes el mantenimiento le corresponde al Centro Vecinal por convenio, nosotros en la época del invierno hacemos todo lo que es un mayor trabajo, corte de pasto, poda baja y a su vez el arreglo de juegos de plaza que no estén en condiciones”, describió.

También se realizaron mantenimiento de calles de tierra como Roma y alrededor de la Plaza de los Árabes, ubicada entre calle Ecuador, Entre Ríos Norte, Gutiérrez sur y Brasil.

En el barrio, los trabajadores municipales utilizaron la nueva tolva aspiradora trituradora de inertes finos, en este caso para la recolección de hojas secas. “Esta máquina -explicó Salvático- tiene la particularidad que aspira y al triturar, reduce el volumen de diez a uno, lo que nos permite agilizar la tarea. El empleado no tiene que embolsar esas hojas y además significa un ahorro importante en el consumo de bolsas”.

Dicha tolva, permitirá también acopiar el pasto cortado de los espacios verdes en verano. Salvático anticipó que, próximamente, la secretaría de Servicio adquirirá otra máquina de mayor volumen para continuar trabajando en la economía circular, ya que permite producir compost que se entregan a viveros o vecinos particulares.

Obras para el barrio

El intendente Damián Bernarte recorrió barrio Cottolengo para supervisar las tareas y a su vez dialogar con los vecinos del sector. Anticipó que están en tratativas para terminar de pavimentar el resto de las calles de tierra y que se realizarán obras en la Plaza de Los Árabes y Savio.

“La gente celebra la llegada de todas las áreas de la Municipalidad, creo que hay una necesidad de los vecinos y vecinas de la proximidad”, le dijo a El Periódico. “En San Francisco existe esa necesidad de establecer vínculos cercanos y esta política que hemos implementado tiene que ver con satisfacer ese pedido. Y también, con hacer llegar información, porque a veces hay algunos planteos que si uno los explica de primera mano las cosas se comprenden mejor”.

Bernarte refirió que en el loteo San Carlos analizó con vecinos la posibilidad de la pavimentación de algunas calles de tierra que todavía quedan en el sector.

Luego anunció que habrá nuevos juego para la Plaza de los Árabes y se trabajará en la iluminación. "Y un desafío que tenemos, por ejemplo, en la plaza Savio, es tratar de ir sacando un poco de cemento e adaptando al modelo de espacios públicos con mucho más verde y que queremos en San Francisco”, explicó.

Con respecto al programa “La Muni en tu barrio”, Bernarte reflexionó: “Siempre digo que es para nosotros realmente grave perder contacto con el día a día de la gente. Si el funcionario está lejos de la gente, lo más probable es que se equivoque al momento de tomar decisiones”.