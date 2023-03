Sufrió un grave accidente luego de un partido de pádel: “Tengo la ilusión de volver a jugar”

León Menna (31) es un apasionado por el deporte. En algunos años fue parte del San Francisco Rugby Club, en otro momento jugó al fútbol para Deportivo Josefina y en el último tiempo brindó gran parte de sus energías al pádel.

Lamentablemente por esas cuestiones que tiene la vida, el pasado 28 de febrero el destino le jugó una mala pasada y sufrió un grave accidente justo cuando terminaba de jugar un partido en el complejo Pádel x 4 de San Francisco.

Tras apoyarse en una mesa de vidrio, ésta cedió y los vidrios estallaron, muchos de ellos incrustándose en sus piernas y provocándole graves lesiones, a tal punto de perder la movilidad y sensibilidad de parte del pie y pantorrilla izquierda.

Pese a ello, su ánimo es óptimo y por estos días, mediante aprobación de la obra social, esperaba ser operado en un hospital de Córdoba.

-¿Cómo fue el accidente?

Tuve un accidente cuando salía de jugar al pádel, me estaba sacando las zapatillas, me apoyé sobre el marco de una mesa de vidrio. Le apoyé el peso del cuerpo sin darme cuenta y me fui para atrás. Los vidrios se me incrustaron en la parte de atrás de las piernas. En la izquierda por desgracia me tocó un nervio que hizo que provocó hasta el día de hoy no sienta parte del pie y pantorrilla.

-¿Cómo la venís llevando?

Estoy bien de ánimo. Las heridas ya se van curando, el único tema es que me tengo que operara para hacer una reconstrucción del nervio que se cortó. Es una operación complicada y no hay muchos traumatólogos cirujanos que la hagan.

-¿Cuándo va a ser la operación?

La semana que viene cuando la obra social lo autorice deberían operarme en Córdoba.

-¿Qué expectativas de recuperación?

Un médico anterior me dijo que podía tener expectativas de un 50% de recuperación y ahora otro médico me dijo entre 60% y 70%, pero en una recuperación larga; de 6 meses a un año.

-¿Necesitás algo?

Gracias a Dios la obra social me cubre todo. Me voy a operar con un médico del Hospital Allende de Córdoba.

-¿Creés que vas a poder volver a jugar alguno de los tantos deportes que hacías?

Yo creo que sí. Tengo la ilusión de que voy a volver a jugar al pádel o al fútbol. Sé que no va a ser con la misma intensidad o aptitudes físicas que antes pero creo que voy a volver.

-¿Podés seguir trabajando?

Vendo productos alimenticios en la zona. Después del accidente no pude seguir con ese trabajo. a su vez hago todo tipo de gestión de seguros, pero no alcanza para vivir. Es por eso que estamos lanzando con mi pareja una plataforma para ofrecer el servicio de manera virtual para aumentar ingresos y clientes (@leonmenna).