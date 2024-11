San Francisco conmemoró el Día Internacional de la Memoria Trans

Con un acto realizado en Tecnoteca San Francisco se conmemoró en nuestra ciudad el Día Internacional de la Memoria Trans, dedicado a la memoria de aquellas personas transexuales, transgénero y de género no binario que han sido asesinadas víctimas de la transfobia, es decir el odio y la violencia que la comunidad trans padece en la actualidad.

El Día Internacional de la Memoria Trans tuvo su origen en 1998, impulsado por Ann Smith, una activista trans estadounidense en memoria de una mujer trans afroamericana asesinada el 28 de noviembre de ese mismo año.

En el acto estuvieron presentes el intendente municipal, Damián Bernarte; el secretario de Gobierno, Raúl Angonoa; el secretario de Políticas Sociales, Mauricio Vaschetto y demás funcionarios municipales e invitados especiales, entre quienes se encontraba Ivanna Aguilera, una de las referentes nacionales de la comunidad travesti trans.

En este marco, el intendente hizo entrega de un presente a Ivanna Aguilera, en agradecimiento por su presencia en el acto.

Durante el transcurso del acto, el intendente, Damián Bernarte remarcó este momento “que tiene que ver con la memoria y una mirada que como sociedad debemos hacer para pasar a la inclusión que nos permita tener una vida en paz y armonía con todos los actores que integran nuestra comunidad”.

Recordó luego que en esta gestión “hemos puesto en marcha el Área de Diversidad en la Municipalidad desde el convencimiento de saber que necesitamos trabajar todos juntos para una ciudad que se caracteriza por su trabajo y progreso. Tenemos que romper estigmas, abrir puertas y generar oportunidades”.

“No queremos a nadie que, por su condición, le cueste acceder a su lugar de trabajo y que se sienta marginado. Estamos orgullosos porque, aún de una manera incipiente y teniendo mucho para mejorar, en una comunidad que muchos describen como conservadora, hemos tomado la decisión política de integrarnos y trabajar todos y todas juntas”.

Luego fue el momento de escuchar la disertación de Ivanna Aguilera, quien transmitió a los presentes sus impresiones acerca de la realidad por la que atraviesa la comunidad travesti trans en la Argentina.

Entre otras cosas, Aguilera comenzó señalando que “soy una mujer que a la edad de nueve años fui expulsada del ámbito educativo por mi visualización como mujer. Todos y todas sabemos que la educación es lo que fortalece al individuo para formarse como ciudadano. Lo primero que se nos quita a la población trans y travesti es la educación formal para poder construirnos”.

En ese mismo orden resaltó que “otro impedimento que tenemos es el acceso a un trabajo. Esto significa que tengamos que estar en la calle ejerciendo la prostitución, una profesión antigua como el mundo pero que para la población trans y travesti no es elegida, a diferencia de las otras mujeres que tienen un montón de casilleros donde pueden seres novia, esposa hija, profesional y también ‘p….’. Nosotras no tenemos esos casilleros, tenemos a posibilidad de una sola alternativa: sos trans, sos ‘p…’ con el peso de no poder elegir cómo nos queremos construir”.

“En el año 2024, a pesar de todas las leyes que tenemos, la población trans y travesti todavía tiene una expectativa de vida no mayor a los 45 años” comentó para agregar que “la falta de trabajo hace que no nos podamos construir y pensar en tener una vivienda, salud o una familia porque estamos luchando por sobrevivir y apenas por alimentarnos. Es muy loco pensar en construir una familia si de manera muy precaria nos podemos mantener”.

Ante esta descripción comentó que “desde nuestra población venimos trabajando en lograr los mismos derechos que el resto de la población. Queremos tener el derecho a poder elegir y decidir, tener educación en tiempo y forma, tener un trabajo para acceder a una vivienda, salud, justicia y quienes queramos formar una familia podamos hacer realidad ese proyecto”.