La intensa lluvia caída en la tarde noche de este domingo, sumado a un fuerte viento, generaron numerosos destrozos en San Francisco y la región: se cayeron árboles, se volaron techos de viviendas y muchas calles quedaron anegadas, además de que varias viviendas se vieron afectadas por el ingreso de agua.

Hobey Salvático, secretario de Servicios de la Municipalidad de San Francisco, y además jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, se refirió en La Mañana de El Periódico (FM 97.1) a los trabajos realizados el domingo y a los que se efectuaban aún en las primeras horas de este lunes.

"Pareciera que es un castigo hacia San Francisco. Lo de ayer fue una situación poco común, donde en poco tiempo hubo un gran milimetraje de agua. Hacía mucho tiempo que no teníamos agua dentro del cuartel. Cuando vi la cantidad de agua me di cuenta que habían caído muchos milímetros en poco tiempo. Hay distintos milimetrajes en la ciudad, varía entre 80 y 105 milímetros de acuerdo a lo que se pudo recabar. Y lo raro de esto es que a pocos kilómetros de la ciudad, a dos o tres kilómetros, llovió tres o cuatro milímetros", empezó Salvático.

Prevención

Este martes se cumplirán tres años del intenso temporal que dejara numerosos daños sobre San Francisco y la región, otro fenómeno cuya intensidad no se pudo prever.

Salvático indicó que pese a que el personal de Bomberos viene siguiendo los pronósticos, la naturaleza "actúa".

"Se veía que el volumen de agua venía para esta zona pero no pensamos que iba a ser de esta magnitud. Sí uno le presta atención a todos los alertas meteorológicos, hablaban de este volumen de agua en corto tiempo y eso es lo que nos sucedió anoche en San Francisco. Es muy difícil cuando la naturaleza actúa de esa forma. Creo que ningún país del mundo está capacitado y preparado para este tipo de inclemencias climáticas. Hoy estamos viendo al norte de Estados Unidos unos fuertes vientos con más de 100 victimas, con desaparición total de una ciudad", dijo.

Seguidamente, agregó: "Las inundaciones ocurren en el primer mundo y en todos lados. Cuando la naturaleza actúa, por más tarea de mitigación que se haga y cómo se prepare la ciudad, las ciudades son superadas y eso es lo que nos pasó ayer. Después por supuesto viene un trabajo de reordenamiento de todo lo que ocasiona la tormenta", agregó el secretario de Servicios.

Sin evacuados

El jefe del Cuerpo Activo de Bomberos también comentó que desde dicha entidad no tuvieron que evacuar familias, aunque sí hubo gente que se evacuó por sus propios medios para instalarse en lugares más seguros.

Desde Bomberos se acudió, según indicó Salvático, a algunos llamados de personas que habían quedado atrapadas en sus vehículos que habían dejado de funcionar, de personas que tenían que trasladarse de una punta a la otra de la ciudad y que no podían hacerlo por sus medios, y de servicios de emergencias, a los que se les dificultó algunos traslados en ambulancias.

Salvático dijo que la zona más afectada fue Plaza San Francisco: "Hubo tres o cuatro voladuras de techo, gracias a Dios sin víctimas. Los árboles que sufrieron roturas y caídas fueron de aquella zona. Desde la Municipalidad, Bomberos y Defensa Civil, los trabajos de reordenamiento fueron primero habilitar todas las vías de acceso a la ciudad, que es lo que se hizo ayer en un par de horas, y hoy están trabajando las distintas cuadrillas, entre ellas Espacios Verdes, que se dedica a lo que es el corte de los árboles para dentro de un par de días poder ir a retirarlos. En algunos lugares sabemos que los árboles están tal cual como cayeron ayer y no los hemos tocado, porque mientras no generan mayor riesgo le estamos dando prioridad en los accesos en donde un despiste de auto o una distracción puede llegar a generar un accidente".

"También se hizo un recorrido por las calles de tierra. Estas soportaron bien esta intensa lluvia, las mayores zonas afectadas fueron las zonas de obra donde las calles no están terminadas, no están compactadas como corresponde porque no han finalizado las obras", agregó.

En cuanto al funcionamiento de los canales, manifestó que fueron revisados esta mañana y que funcionaron "muy bien".

"El agua evacuó. Lo que sí, hay una realidad, que es que la cantidad de agua hizo que la misma demorara en irse. Pero los canales funcionaron, se revisaron esta mañana, la suciedad que tienen los canales es de arrastre, por la correntada. Bolsas y muchas botellas, todo lo que queda tirado en una plaza, una calle, o en los minibasurales que hace la gente", añadió.