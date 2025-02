Nancy, la nena que se volvió viral en la Buena Mesa: “Se me hizo un nudo en la garganta pero estoy feliz”

El Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción en San Francisco dejó un momento inolvidable cuando Nancy Abigail Delgado Vaca, una nena de 10 años de barrio La Milka, que se volvió viral al subir al escenario para cantar con Euge Quevedo en el show de La Banda de Carlitos. Pese a que la emoción la superó y no pudo hablar, se siente feliz.

“Esa noche iba con muchas ansias porque quería ver a la Euge, más que todo conocerla, iba muy feliz y cuando me hizo subir al escenario fui más feliz aún”, relató la pequeña fanática de la cantante cuartetera.

Nancy había preparado un cartel para captar la atención de su ídola. “Decía: ‘Euge, quiero cantar con vos. Dame tu alegría para mi abuelo’. Lo leyó y me llamó con las manos”, contó.

Pero cuando llegó el momento soñado, los nervios la invadieron. “Tenía muchos nervios, estaba muy nerviosa, como que no me salía la voz. Se me hizo un nudo en la garganta porque esa canción se la dediqué a mi abuelo que murió y se cumple un aniversario en este mes”, explicó la nena, recordando a su abuelo Roque Vaca.

De todos modos, los videos del momento se volvieron virales y recorrieron varios portales mediáticos de la provincia.

Su mamá, Paola Vaca, compartió el fanatismo de su hija por La Banda de Carlitos. “Los sigo desde hace muchísimo y a ella se le pegó esta pasión, yo lo sigo a Quesito pero ella es fana de la Euge. Ya desde más chica me pedía que la lleve al baile, pero al salón de Bomberos ella no puede ir”, expresó.

Feliz y emocionada

La pequeña había empezado a planear su momento días antes del festival. “El viernes arrancó con el cartelito, la banda tocaba el domingo. Dice: ‘yo le quiero escribir para cantar el tema para el abuelo’”, contó Paola sobre la iniciativa de su hija.

A pesar de los nervios, Nancy logró disfrutar el momento. “Se me cerró la garganta, no me dejaba cantar, pero lo disfruté”, aseguró. Su mamá agregó que su abuelo Roque era muy cercano a todos sus nietos, pero con Nancy tenía un vínculo especial. “Cada vez que Avi se iba a bailar, ella iba para que mi papá le diera el beso en la frente”, recordó con emoción.

El emotivo momento fue captado en video por la banda y comenzó a circular en redes, donde se volvió viral. Nancy, entre risas, contó cómo reaccionaron a su fama repentina: “Se hizo famosa”.