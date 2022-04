La artista plástica Mónica Tonetti inauguró su exposición en El Espacio, la galería comercial de El Periódico, donde se encuentra exhibiendo una serie de pinturas en óleo sobre lienzo, creaciones que nacieron en los primeros meses de pandemia.

Entre lo que puede encontrarse, hay cuatro obras grandes, un díptico y unas cinco obras pequeñas.

"Son trabajos realizados en la época que nos tocó vivir a nivel mundial, la pandemia, pertenecen todas a esa época, fue un momento en que yo decidí retomar el óleo, que hacía desde la época de la facultad que no lo tomaba. Creo que se prestaba mucho esta época que comenzamos a vivir, que era más lenta, más adentro, y un poco lo que responde a lo que era el óleo en aquella época", afirmó Tonetti.

La artista, que es oriunda de Sastre aunque hace varios años que vive en San Francisco, se interesó en pintores como Caravaggio, Goya, Spilimbergo y William Blake.

"Tenía ganas de expresarme con color, ya que generalmente lo último que estoy haciendo es monocromático y con otras técnicas, que es mi última etapa. Pero esos trabajos nunca fueron mostrados, es lo que quise traer para exponer en esta galería a la que muy cordialmente me invitaron", señaló.

Su trayectoria

Santafesina de nacimiento, de chica se vino a San Francisco, en donde terminó sus estudios secundarios y en donde comenzó a cursar en el Taller de Arte municipal. Allí estudió dos años, para luego irse a estudiar el Profesorado de Artes Visuales en la Universidad Nacional de Córdoba. Allí vivió y trabajó durante 16 años. Después, volvió a nuestra ciudad, en donde empezó a dar clases en el nivel secundario y en el nivel superior en la Escuela de Bellas Artes.

"Siempre me gustó hacer esto, me gustaban mucho las matemáticas y me gustaba mucho dibujar. Pero en realidad mi primera vocación fue la arquitectura, cosa que no pude hacer en San Francisco porque no estaba esa carrera, y también se había cerrado la Ingeniería en Construcciones en la UTN", contó.

Seguidamente, agregó: "Así que al empezar a trabajar con dos grandes docentes como Esteban Olocco y Rita Rossiano descubrí que me iba a ir a estudiar, pero que iba a ser Bellas Artes. Ingresé en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Figueroa Alcorta, cursé un tiempo en las dos, no lo pude sostener, y terminé de estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba".

Influencias

Tonetti se refirió también a la influencia que la época en que estudiaba dejó en sus obras. "Me fui a estudiar fue en el '82 y la apertura democrática se produjo en el año '83. Y eso fue no solo una apertura democrática, sino fue el resplandor de todo después de haber venido de una dictadura. Entonces la época de la facultad fue una época de gran formación política, que era un poco lo que habíamos perdido, en todo sentido, desde cambio de planes de estudio, el regreso de docentes que habían sido se habían exiliados, carreras que habían caído y tenían que volver a constituirse, el derecho de los estudiantes para tener su Centro de Estudiantes, para formar el Consejo Asesor Universitario, teníamos acceso libre a todos los espectáculos, fue una primavera que me formó no solo como persona, sino también influyó mucho en todo lo posterior", dijo.

A la vez, continuó: "Mi pintura está teñida de eso, de todo lo que uno es y de todo lo que uno fue creciendo no solo desde la parte académica, sino de la parte humana".

Tonetti reflejó que la pintura es algo que nunca abandonó: "Me jubilé hace tres años y tengo dos hijos, pero nunca dejé de pintar, obviamente que cuando trabajaba como docente en el taller era muy poco el tiempo que tenía pero siempre siempre tuve una producción necesaria para mí, para hacer mi producción artística".

Sobre el final, hizo mención a lo que más la atrae del arte: "Es vocacional, yo lo necesito porque el arte es comunicación, el arte es completarse con el otro, en el otro, en el medio donde uno vive a través de un lenguaje determinado como es el lenguaje, en este caso, plástico, como puede ser la danza, como puede ser el teatro, uno es a partir del lenguaje que utiliza como cuestión social. Eso es lo que manda", aseguró.

La muestra está dirigida a público en general y puede visitarse de manera libre y gratuita, bajo protocolos de bioseguridad, de miércoles a viernes de 17 a 19 y los sábados de 10 a 12 y de 17 a 19 en Bv. 9 de Julio 1844 planta baja. Tonetti estará presente dos veces por semana para poder interactuar con las personas que deseen visitarla. Todas las obras están a la venta.

