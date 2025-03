En el marco del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, que se conmemora cada 24 de marzo, la Mesa 24M de San Francisco organizó una serie de actividades para reflexionar sobre los 49 años del último golpe de Estado en Argentina. Entre las propuestas se incluyen conversatorios, la presentación de un libro y una marcha en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado.

En diálogo con La Mañana de El Periódico, los referentes Guillermo Peretti, Oscar Rosetti y Martín Gallardo compartieron sus reflexiones sobre la importancia de esta fecha y su relación con la actualidad política y social del país.

Peretti destacó la necesidad de mantener viva la memoria y recordó la magnitud de la dictadura: "Se cumplen 49 años del último golpe de Estado y del inicio de la dictadura militar más atroz y sangrienta de nuestra historia. No solo dejó una cantidad incalculable de víctimas, sino también exiliados, censurados y personas a las que les arrebataron todos sus derechos. Fue un plan criminal para secuestrar, torturar, asesinar y hacer desaparecer los cuerpos. Por eso el duelo nunca se cierra, porque ni siquiera pueden llevar una flor a un lugar de descanso. Nosotros queremos que esto no se olvide y que siga presente en la memoria colectiva".

Paralelismos con la actualidad

La conversación giró también en torno a la represión sufrida recientemente por jubilados y manifestantes, así como al rol del actual gobierno en el tratamiento de los derechos humanos.

Rosetti sostuvo que la lucha por la memoria y la justicia sigue vigente: "Hoy en día, la gente sigue saliendo a la calle a luchar por la democracia, por la equidad y contra la injusticia, igual que en los años '70. Aquí en San Francisco, muchos participamos de esa lucha y recordamos a quienes ya no están. La memoria es algo que nunca debemos perder".

Por su parte, Peretti marcó diferencias entre el golpe de Estado de 1976 y la represión reciente, pero advirtió sobre el peligro de discursos que buscan minimizar los hechos: "Escuché con mucha liviandad que lo que pasó ayer con la represión a los jubilados fue un intento de golpe. Un golpe de Estado es otra cosa: hay un plan previo, complicidad civil, intervención en universidades, gremios, medios de comunicación. No se puede deslegitimar una protesta genuina diciendo que son todos de un partido político, porque la marcha de ayer no fue solo de jubilados o hinchas de fútbol, sino de mucha gente que incluso votó a este gobierno y que está viendo cómo se vulneran sus derechos".

Cuentas pendientes

Gallardo, en representación de la Mesa 24M, resaltó la importancia de seguir reclamando justicia: "Todavía faltan muchas cosas por resolver. Aún hay más de 300 nietos que fueron apropiados y que no conocen su verdadera identidad. Hay genocidas que no han sido juzgados y juicios de lesa humanidad que se han frenado. Hay que recordar que la represión no solo ocurrió en Buenos Aires o en las grandes ciudades: aquí en San Francisco hubo presos políticos, como Oscar, que estuvo en distintas cárceles del país. Y también hubo 37 compañeros que fueron secuestrados, torturados y desaparecidos. Es nuestra responsabilidad mantener viva su memoria".

Finalmente, se refirió a la participación de las nuevas generaciones en la construcción de la memoria: "Las juventudes nacieron en democracia y a veces sienten que esto es historia lejana, como si habláramos de San Martín o Belgrano. Pero cuando les contamos lo que pasó en San Francisco o en otros pueblos pequeños, se sorprenden. Es fundamental llevar este mensaje a las escuelas, a los jardines, a todos los espacios de formación".

Actividades

Miércoles 12 de marzo

Tema: Víctimas del terrorismo de Estado en San Francisco y zona.

Conversatorio con: Guillermo Peretti, abogado y familiar de desaparecidos.

Hora: 19:00 h. Lugar: Libertad 1257, Sede PJ.

Invita: Juventud Hacemos Unidos por Córdoba.

Viernes 14 de marzo

Tema: Voces de memoria en tiempos de urgencias.

Conversatorio con: Graciela Bialet, escritora y docente.

Hora: 19:30 h. Lugar: Tecnoteca.

Martes 18 de marzo

Tema: Si te dicen que no es cierto

Presentación del libro y charla con: Mónica Ambort sobre las memorias de la CONADEP Cba. Hora: 20:00 h. Lugar: Centro Cultural.

Invita: Memoria Presente.

Miércoles 19 de marzo

Tema: Pensar la enseñanza en Derechos Humanos

Conversatorio con: Docentes de todos los niveles del sistema educativo.

Hora: 20:30 h. Lugar: Tecnoteca.

Invita: Comisión Memoria Verdad y Justicia.

Jueves 20 de marzo

Tema: La culpa no se hereda

Organizado por: Colectivo Historias Desobedientes. Familiares de genocidas. Participantes: Adriana Britos, Agustín Boix, Mercedes Frances.

Hora: 19:00 h. Lugar: Tecnoteca.

Invita: Espacio por la Memoria y los DD HH San Francisco.

Sábado 22 de marzo

Tema: Bosque de la Memoria Actividad: Puesta en valor y resignificación del Bosque.

Hora: 18:00 h. Lugar: Costanera Norte frente al predio Peña Boquense. Dirección: Av. Maipú 1700.

Invita: Comisión Memoria Verdad y Justicia.

Domingo 23 de marzo

Vigilia del 24M Actividad: Poesías, música, intervenciones y lectura de los PRESENTES.

Hora: 20:00 h. Lugar: Monumento NUNCA MÁS.

Invita: Espacio por la Memoria y los DD HH San Francisco.

Lunes 24 de marzo

Convocatoria y marcha.

Hora: 17:00 h. Lugar: desde la Plaza Cívica hasta el Paseo de la Memoria.