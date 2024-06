Leche fortificada: Bernarte inauguró la División Nutrición de la Planta de Medicamentos

En un acto encabezado por el intendente Damián Bernarte, este viernes quedó inaugurada la División Nutrición de la Planta Elaboradora de Medicamentos, dependiente de la Secretaría de Salud municipal, la cual tendrá a su cargo la elaboración de leche en polvo fortificada. En una primera etapa producirá unos 600 litros diarios y las bolsas serán entregadas en guarderías, merenderos y residencias para adultos mayores.

El mandatario remarcó la importancia de esta ampliación en una situación de crisis. "Es el reflejo de la idiosincrasia de nuestra gente, la forma de trabajar que hace la ciudad, la que aún en momentos complejos, sigue hacia el progreso y desarrollo de nuestra comunidad”, sostuvo.

Al mismo tiempo, Bernarte recordó que esto fue posible gracias a un planteo desde el área de Bromatología de la Municipalidad, el análisis desde la Secretaría de Salud debido al incremento en las demandas alimenticias, junto a la participación de la Universidad Tecnológica Nacional, a la que consideró “un aliado estratégico” de la Municipalidad.

"Fue así que aunando esfuerzos, capacidades y conocimientos, terminamos en esta inauguración”, explicó.

También mencionó el gran desarrollo que ha obtenido en el último tiempo la Planta Elaboradora de Medicamentos, la cual “ha logrado superar todas las evaluaciones del Ceprocor, ha obtenido la autorización para comercializar dentro de la provincia de Córdoba el paracetamol que se fabrica, proveyendo a organismos estatales de la región y comercializando este medicamento que es elemental y muy necesario en farmacias de la ciudad y la región”.

También recordó los inicios de esta planta gracias a la donación de maquinarias por parte de la Asociación Familia Piamontesa, puntapié inicial.

Más eficientes

El intendente explicó además que junto al Colegio de Farmacéuticos han iniciado un proceso de compra que permite “ser más eficientes al momento de la adquisición de medicamentos y hacerlo llegar” a quienes lo están demandando.

Por último, reflexionó sobre la capacidad de la ciudad al contar con esta planta municipal. “No naturalicemos cosas que no suceden en cualquier ciudad del país, no todos los municipios tienen una planta como esta, ni fabrican repelentes o paracetamol para entregar sin costo. Esta es una ciudad que no para de crecer, que es consecuencia de todos los actores sociales, a quienes les estaremos eternamente agradecidos”.

Guarderías y merenderos

Por su parte, el secretario de Salud, Fernando Giacomino, comentó que cuando se inició el proyecto estaba pensado para cubrir las necesidades nutricionales en guarderías, merenderos y adultos mayores, para llegar con este producto que tenía mayor exigencia.

En lo que respecta a la materia prima, el secretario detalló que se adquiere la leche en polvo en bolsas de 25 kg y desde la planta lo que se realiza su fortificación mediante la incorporación de distintos nutrientes, vitaminas y minerales.

“En una primera etapa se van a fabricar 600 litros diarios, lo que significa aproximadamente unas 100 bolsas de 800gr., las cuales van a aportar 6 litros cada bolsa, para darles a nuestros niños y adultos”, dijo Giacomino.

Colaboración con UTN

El desarrollo de esta propuesta se lleva adelante mediante un trabajo colaborativo con la Facultad San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional. El decano de la institución educativa local, Alberto Toloza, señaló: “Una de las misiones a fines de los ´80 fue traer Ingeniería Química pensando en el aporte a la industria alimenticia de la ciudad y la región. Estar contribuyendo en lo que es normas de calidad y procedimientos de los productos no solo es una alegría sino también una responsabilidad inmensa. En nombre de la universidad, es un honor y un orgullo poder sumar nuestro granito de arena para que estos productos lleguen a quienes lo necesitan”.

Por último, Jorge Rossi, encargado de producción del nuevo producto de la Planta Elaboradora de Medicamentos, junto a Valentina Busso y Rocío Zonghetti, indicó: “Cuando se inició este proyecto, siempre se pensó primero en brindar la seguridad alimentaria que tiene que tener todo producto alimenticio para la tranquilidad de los consumidores. Esta planta se levantó con todas las medidas higiénicas y sanitarias que son requeridas por el Código Alimentario Argentino”.