La revancha del circo Atlas: vuelve a San Francisco con un nuevo espectáculo

El circo Atlas, que había quedado varado en San Francisco en plena pandemia, regresa a la ciudad para brindar su primer espectáculo post pandemia. Será el viernes 15 de octubre en el predio de la Sociedad Rural, a partir de las 21.

En los próximos días estará arribando todo el staff para comenzar el armado de las carpas y boleterías para iniciar la venta de entradas. Los espectáculos se realizarán durante 15 días, los fines de semana (en principio viernes, sábado y domingo).

"Vamos arrancar después de 583 días sin trabajar, estuvimos bancando todo este tiempo y volvemos con todas las pilas, con más ganas que nunca y todas las expectativas. Estamos más que contentos y creo que la reapertura va a ser emocionante por el reencuentro con la gente y las ganas de cada de uno de mostrar el espectáculo, de hacer circo y disfrutar también de lo que a uno siempre le gusto y de lo que siempre ha vivido", contó Alejandra Montes de Oca, encargada y presentadora en escena, en diálogo con El Periódico.

La mujer también explicó que se trata de un espectáculo renovado con varias atracciones como el globo de la muerte y la presencia de los tradicionales malabaristas, payasos y acróbatas.

Una fecha especial. Este 6 de octubre se celebra el día del circo en nuestro país, sin dudas una fecha muy especial para anunciar el regreso a los espectáculos.

Tenía que ser en San Francisco

El regreso se dará en nuestra ciudad por un motivo muy especial. En 2020, el Circo quedó varado en San Francisco en plena llegada de la pandemia a nuestro país, la comunidad local se acercó a extender su mano solidaria a los trabajadores que no pudieron presentar el espectáculo y debieron quedarse buscando otro medio de vida.

"No queríamos volver a empezar en otro lugar que no sea en San Francisco, es culminar todo esto y sabemos también que para la gente esta reapertura va a significar muchas cosas, no es el fin de la pandemia pero sí es dejar atrás de todo eso y mirar para adelante, arrancar de la mejor manera en agradecimiento a la gente de la ciudad que nos bancó durante todo este tiempo... algunos de los integrantes se quedaron en San Francisco y han seguido colaborando con ellos en este año y medio, siempre en conecto, nunca se han olvidado del circo que le tocó vivir todo esto ahí", indicó Montes de Oca.

En ese sentido, la mujer también anticipó que si todo marcha como lo tienen previsto, a partir del miércoles 13 estarán habilitadas las boleterías. "Va a haber promociones, invitaciones para que pueda venir toda la familia, reunir a varias generaciones porque esto lo disfrutan los más pequeños y los más grandes", concluyó.

Personal para el armado de la carpa. Montes de Oca también anunció que el fin de semana comenzaría a armarse la carpa principal para la cual tomarán personal que desee trabajar en el armado de las instalaciones.

Varados en la pampa gringa

A principios de marzo de 2020 la compañía que tenía unas 20 personas arribó a la ciudad para comenzar a brindar sus espectáculos en el predio de la Sociedad Rural. Sin embargo, la llegada de la pandemia y la cuarentena adoptada por el Gobierno nacional les privó de presentar sus funciones y de seguir trabajando.

Fueron días muy complicados y de mucha incertidumbre, según habían comentado los propios protagonistas en diálogo con este medio. Pero la solidaridad y la mano extendida de los sanfrancisqueños los ayudó y los contuvo para pasar ese duro momento.

En junio, la compañía pudo abrir un food truck donde vendieron pochoclos, panchos, café, medialunas y hamburguesas hasta finales del 2020 done los integrantes comenzaron a partir hacia distintos rumbos esperando la temporada 2021.