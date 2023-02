Desde hace unos meses, la banda de rock local I Griega desembarcó en Capital Federal, para continuar allí con su crecimiento musical buscando nuevos rumbos: ahora están próximos a sacar "Geometría, un nuevo material que presentarán oficialmente en San Francisco, en Ibiza, el sábado 15 de abril.

Facundo Malacalza, cantante de la banda, dialogó sobre el presente de la agrupación en La Mañana de El Periódico por FM 97.1 y adelantó detalles de los proyectos en los que trabajan.

“De a poquito nos estamos instalando acá en Buenos Aires como para hacer un poco más de ruido. La idea se fue gestando en 2020, por la pandemia se atrasó, y se terminó consolidando el año pasado”, explicó.

El cantante contó que gran parte de la banda se encuentra allí, salvo Jere Lobos, tecladista y también fundador de la banda, que se quedó en San Francisco pero viaja cada vez que hay una presentación.

“Nos estamos viendo casi todos los días. Se extraña un poco la tranquilidad de allá, nosotros no estamos acostumbrados a vivir en una ciudad tan grande, pero está bueno por la cantidad de actividades que tenemos relacionadas a lo nuestro, estamos todo el tiempo vinculándonos con artistas y espectáculos. Básicamente vinimos por eso, queremos estar activos y atentos a todas las posibilidades”, sostuvo.

Sus días en Buenos Aires

Si bien no pueden vivir cómodamente de la música, los integrantes se las ingenian para hacerlo. Así, Guido Lozano, el baterista, da clases y hace asistencias a bateristas en algunos show. Malacalza, por ejemplo, da clases de canto, aunque tiene en paralelo otro empleo.

“Ninguno puede vivir hoy en día de la banda. Si bien por suerte estamos generando, haciendo cosas que permiten sostenernos y seguir invirtiendo en el proyecto, vivir de esto hoy en día todavía no es posible”, reconoció.

Mientras buscan nuevas posibilidades, la banda y sus integrantes ya tuvieron algunas presentaciones en la televisión. Así, estuvieron en la TV Pública, en canal Ciudad con Lowrdes, cantante de Bandana, y en Eltrece en el programa 100 Argentinos Dicen de Darío Barassi, y en Los Desconocidos de Siempre de Axel Caniggia.

“Sirvió para mostrarse, todo sirve. Venimos muy bien, no es tan sencillo como pensábamos. Creíamos que como estaba lleno de bares íbamos a tocar en todos lados y no es tan así porque la mayoría de los bares acá no tiene concurrencia propia, sino que la concurrencia la lleva el artista. Entonces si sos nuevo y no llevas todavía cierta cantidad de gente no te abren las puertas tan fácilmente, pero de a poquito vamos haciendo camino”, comentó Malacalza.

Entre lo positivo, hace unos días tocaron en Temple, en Recoleta, un lugar en el que existe la posibilidad de tocar todos los meses. Además, estuvieron de gira por Uruguay y está la chance de que puedan volver este año. En tanto, si las cosas salen bien, próximamente estarán por Neuquén.

“La idea es tocar lo más posible porque es lo que más disfrutamos nosotros, mostrar nuestra música en vivo”, dijo.

Seguidamente, contó que en esta búsqueda pudieron alcanzarle material de la banda a Mario Pergolini, a Bebe Contepomi, al cantante de La Bersuit y al guitarrista de Abel Pintos: “Pero tenés que estar ahí, porque como nosotros hay millones de bandas”.

“Tenemos un llaverito con nuestras redes y una tarjetita con un código QR para que nos escuchen, estamos haciendo ese camino. Ahora la idea es empezar a salir a tocar un poco en la calle para buscar nosotros a la gente y llamar la atención”, sumó el vocalista.

Presentación en San Francisco

En el marco de la charla, Malacalza adelantó que el 9 de marzo se conocerá “Geometría”, el nuevo material de la banda del que ya se conocen dos cortes: "Una tarde cualquiera" y "Huella". Ahora se sumarán tres temas más, en total cinco canciones que fueron grabadas con Gabriel Pedernera, el baterista de Eruca Sativa.

La primera presentación oficial será en San Francisco, el sábado 15 de abril, en Ibiza. La entrada costará mil pesos y en los próximos días se conocerán los medios para comprarla.