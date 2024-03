La falta de envíos de medicamentos para pacientes oncológicos ha alcanzado una situación preocupante en San Francisco, según lo reveló Catalina Borello, integrante de Lalcec, institución a la que llegan pacientes de la ciudad y de la región pidiendo ayuda para continuar sus tratamientos contra el cáncer.

En diálogo con La Mañana de El Periódico (FM 97.1), Borello manifestó: “Está llegando algo -de medicamentos-, pero estamos desbordados. Es mucha la cantidad de gente que viene a buscar medicamentos”.

Luego continuó: “La gente quiere hacerse los tratamientos, obviamente, cuando tienen la enfermedad quieren tener su medicamento para poder empezar o seguir la curación. Acá en la ciudad está faltando y llegan a Lalcec para pedirnos ayuda. Hay alguna obra social que les manda la mitad de lo necesitan. Los dejan a mitad de camino porque no pueden hacer completo su ciclo de quimioterapia. Entonces recurren a la institución.”

Búsqueda desesperada

Borello sostuvo que la situación es fluctuante: “A veces tenemos ciertos medicamentos, a veces no tenemos nada. En este momento estamos buscando por todos lados medicamentos para poderle solucionar los problemas a la gente, porque no es fácil conseguirlos. Hay medicamentos que son muy costosos. Y Lalcec no tiene el dinero suficiente como para comprar la medicación y dársela a la gente”.

Luego explicó el sistema solidario por el que funciona la organización, según la mujer “esto es un pase. Nosotros prestamos al medicamento, para que esto no se corte nunca. Nosotros queremos que este banco de drogas oncológicas que tenemos siga funcionando, porque hoy por ti y mañana por mí. Si nosotros damos, damos, damos y la gente no lo devuelve, llega a un momento que esto se termina. Entonces nosotros prestamos el medicamento”.

La demanda de medicamentos ha aumentado notablemente en los últimos meses, con más personas buscando ayuda debido a la falta de cobertura total por parte de sus obras sociales o la imposibilidad de costear los tratamientos. “Se incrementaron bastante los pedidos en lo que va de este año, ya noviembre, diciembre. Más gente viene a pedir. Más gente que manifiesta que la obra social no le cubre el tratamiento completo o que no lo llegan a costear, a veces les dicen que dentro de 15 días van a tener su medicación, pero pasan los días y el medicamento no está. Y nosotros en Llacec estamos ahí que no sabemos qué hacer a veces, porque nosotros queremos que la gente se vaya bien de acá, que se vaya con su medicación pero lamentablemente hay veces que no lo podemos hacer”, cerró.