Estas son las opciones y los precios para pasar un día de pileta en San Francisco

Las piletas de los clubes siempre son una buena opción para aquellas familias que desean refrescarse un rato, tomar sol y divertirse practicando algún deporte o actividad recreativa. El pago de la temporada también es una buena alternativa para quienes por algún motivo no viajarán en época de vacaciones.

Según un relevamiento realizado por El Periódico, pasar el día con pileta cuesta desde $500 en adelante. La temporada va desde los 9 mil pesos. Los precios son más bajos si uno es socio u opta por ir un día de semana.

Estas son algunas de las opciones:

La Bancaria

La Bancaria habilitó la temporada el sábado 11 de diciembre.

Dónde. Libertador Sur y Rioja.

Horarios del predio y de la pileta. El predio abre de lunes a domingos de 10.30 a 1 con la posibilidad de hacer asado de día y de noche. En tanto, la pileta abre de lunes a domingos de 12 a 20.

Colonia de vacaciones. La colonia de vacaciones arranca el 20 de diciembre y finaliza el 25 de febrero. Está dividida en dos etapas. Cada etapa se cierra con un campamento. Está dirigida a niños de 4 a 12 años. Las clases son de lunes a viernes en dos turnos. El turno mañana trabaja de 9.15 a 12.15 y el turno tarde de 15.45 a 18.45. Comprende una hora de natación todos los días más dos horas de juegos lúdicos, recreativos e iniciación deportiva. Por mes, cuesta $5200 por persona o $4500 por cada hermano. En convenio con el SUOEM, cuesta $4000 por mes, por persona.

Temporada de pileta. Completa cuesta $10.000 por persona o $20.000 por familia. Por mes cuesta $5.000 por persona o $10.000 por familia. Y por día cuesta $600 por persona o $2.000 por familia. En convenio con el SUOEM, la temporada completa cuesta $8.000 por persona o $16.000 por familia. Por mes cuesta $4.000 por persona u $8.000 por familia. Y por día cuesta $500 por persona o $1.600 por familia.

Otras actividades.

Gimnasia en el agua. Para todas las edades. Lunes a viernes a las 15. $4000 pase libre (todos los días) o $3500 en convenio con el SUOEM. $3000 dos veces por semana.

Escuela de natación. De 12 años para arriba. Lunes a viernes de 10.30 a 12.30 y de 18.30 a 19.30. Desde 6/12 $4000 pase libre (todos los días) o $3500 en convenio con el SUOEM. $3000 dos veces por semana.

Escuela de natación. Para niños de 2 años y medio en adelante. Próximamente.

Información e inscripciones. Teléfonos (03564) 15571594, 15579365 o 15660919.

Unión Eléctrica

Unión Eléctrica habilitó la temporada el viernes 3 de diciembre y la finalizará el 28 de febrero de 2022.

Dónde. Av. General Savio 350.

Horarios del predio y de la pileta. La pileta abre de lunes a viernes de 13 a 21 y sábados, domingos y feriados de 11 a 21. El camping, para usar sus instalaciones, queda abierto hasta las 23.30.

Escuelita de verano. La Escuelita de Verano arranca el 20 de diciembre. Está dirigida a niños de 4 a 12 años. Por mes, cuesta $5.000 por persona, o $9.500 por dos hermanos o $13.500 por tres hermanos. Cuarto hermano, sin costo.

Temporada de pileta. Completa cuesta $9.000 por persona, $24.000 por grupo familiar de tres personas, $30.000 por grupo familiar de cuatro personas o $35.000 por grupo familiar de cinco personas. Por mes cuesta $4.500 por persona. Y por día cuesta $400 por persona de lunes a viernes o $500 por persona sábados, domingos y feriados.

Otras actividades.

Gimnasia en el agua. Lunes, miércoles y viernes de 14.30 a 15.30 a $3.300.

Escuela de natación. Para adultos. Lunes, miércoles y viernes de 13.30 a 14.30, a $3.300. O lunes, miércoles y viernes de 12.30 a 13.30, y martes y jueves de 19 a 20. Dos veces por semana, $3.000, o tres veces por semana, $3.500.

Gimnasia en el agua. Lunes, miércoles y viernes de 14.30 a 15.30 a $3.300.

San Isidro

San Isidro habilitó la temporada el sábado 11 de diciembre.

Dónde. Av. 9 de Septiembre 1501.

Horarios del predio y de la pileta. El predio abre de lunes a viernes de 8 a 23 y sábados, domingos y feriados de 10 a 21.

Escuela de Verano. Está dirigida a niños de 4 a 12 años. Las clases son de lunes a viernes en dos turnos. El turno mañana trabaja de 9.30 a 12.30 y el turno tarde de 16 a 19. Comprende 40 minutos de natación y actividades recreativas. Los días de lluvia no se suspenden las clases. Acceso a la pileta fuera del horario de escuelita de verano sin costo. Por mes, para los socios cuesta $5.400 por persona (segundo hermano paga 20% menos, si son tres hermanos, uno no paga); para los socios, $6.600 por persona.

Temporada de pileta. Completa cuesta $9.000 por socio o $13.300 por no socio. Y por día cuesta $300 por socio o $500 por no socio de lunes a viernes. Sábados, domingos y feriados, socios abonan $500 y no socios $800.

Actividades en la pileta climatizada. Gimnasia en el agua y escuela de natación.

Información e inscripciones. Teléfonos (03564) 15680011 y 424971.

Sport Automóvil Club

El Sport Automóvil Club habilitó la temporada el sábado 4 de diciembre.

Dónde. Av. Urquiza 599.

Horarios del predio y de la pileta. La pileta está habilitada de lunes a sábados de 8 a 22, y domingos y feriados de 10 a 22. El predio, en tanto, de lunes a jueves de 8 a 1; viernes, sábado y vísperas de feriados de 8 a 2; y domingos, de 9 a 1.

Temporada de pileta. Para socios, para menores de 4 a 13, la temporada cuesta $8000, el mes $4500, la quincena $2700, el día $400 y la hora de natación, $250. Para personas de 14 años o más, la temporada cuesta $12.000, el mes $6500, la quincena $4000, el día $500 y la hora de natación, $400. Para no socios, para menores de 4 a 13, el día cuesta $600 y la hora de natación, $450. Para personas de 14 años o más, el día cuesta $900 y la hora de natación, $800.

Actividad deportiva para niños. Está dirigida a niños de 4 a 12 años. Las clases son de lunes a viernes en dos turnos. El turno mañana trabaja de 9 a 12 y el turno tarde de 15.45 a 18.45. Comprende una hora de natación, una hora de iniciación deportiva y una hora de actividades recreativas. Para socios, por mes, cuesta $6.000, para dos hermanos $11000 y para tres hermanos, $16.500. La quincena, $4.000. Para no socios, por mes, cuesta $9.000, para dos hermanos $18.000 y para tres hermanos, $27.000. La quincena, $7.000.

Otras actividades.

Equipo de natación competitivo y precompetitivo.

Natación para adultos y equipo master. Martes y jueves a las 10, 13, 14 y 20 hs. Lunes y viernes a las 20. Lunes y miércoles a las 14. Socios: 12 clases mensuales, $4.000, 8 clases mensuales, $3.300 y 4 clases mensuales, $2.200. No socios: 12 clases mensuales, $7.000, 8 clases mensuales, $6.300 y 4 clases mensuales, $5.200.

Clases particulares. Únicamente para adultos socios.

Gimnasia en el agua para damas. Socios: 12 clases mensuales, $4.000, 8 clases mensuales, $3.300 y 4 clases mensuales, $2.200. No socios: 12 clases mensuales, $7.000, 8 clases mensuales, $6.300 y 4 clases mensuales, $5.200.

Gimnasia en el agua para caballeros. Socios: 8 clases mensuales, $3.300 y 4 clases mensuales, $2.200. No socios: 8 clases mensuales, $6.300 y 4 clases mensuales, $5.200.

Escuela de tenis y escuela de triatlón.

Información e inscripciones. Teléfonos (03564) 423000 y 15368507. Correo electrónico: sportautomovilclub@yahoo.com.ar.