En el último control policial en San Francisco, inspectores municipales más de 20 motocicletas fueron secuestradas de la vía pública por estar en infracción a las disposiciones en materia de tránsito.

Algunas personas estaban en el interior de los edificios y al salir creyeron incluso que habían sido víctimas de un robo. También se detectaron casos en que se secuestraron las motos aun con candado puesto porque no tenían la patente colocada.

El abogado especialista en tránsito, Marcelo Chiabrando expresó que “no hay que tenerle miedo a los controles y es necesario despejar la idea de que tienen un fin recaudatorio".

También reparó en lo sucedido en los últimos procedimientos y el malestar de los vecinos que se vieron afectados y los multaron. Las consultas en torno al tema reconoció que crecieron y se hace hincapié en que no se deja un aviso.

En cuanto a la existencia de legislación que autorice el secuestro de la moto en estas circunstancias comentó: “Yo no he visto ordenanza que autoriza el secuestro de un vehículo que no está circulando".

En este sentido agregó que sí podría trabajarse en la regulación de esta situación: "Podría hacerlo el municipio, pero de manera más prolija y con una ordenanza que lo autorice para no generar esta situación de resistencia”.

Asimismo diferenció la situación del secuestro al caso de tener la patente pero que esté colocada en un lugar incorrecto. “Hay que recordar que lo obligatorio es circular con la patente colocada. Si se llevan la moto porque no la tienen en el lugar correcto es otra clase de multa que no habilita el secuestro”, aseguró.

Por último se refirió a las motos compradas en concesionarias. Al respecto subrayó que si bien entregan una placa que indica que está en trámite “ese vehículo no puede circular hasta que llegue la la patente”.