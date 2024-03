Entre rocas y minerales: la geóloga sanfrancisqueña que cursa su doctorado en Australia

Alana Mina es una destacada geóloga oriunda de San Francisco, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, que por estos días se encuentra cursando su doctorado en Geología en la Universidad Nacional de Australia, en la ciudad de Canberra.

Su enfoque está en la petrología experimental, un campo de estudio que busca recrear en el laboratorio las condiciones extremas de temperatura y presión que han moldeado minerales, rocas y sus precursores en las profundidades de la corteza y el manto terrestre.

Por estos días visitó su ciudad natal y se hizo tiempo para contar sobre su presente en El Periódico. En ese marco, explicó que se encuentra en la mitad de su objetivo: “Hace casi un año y medio que estoy allá trabajando en mi tesis. Estoy aprendiendo un montón, son cosas que acá solo leía en los libros”, destacó.

Según contó, el doctorado le llevará un trabajo de unos tres años y medio y tiene una clara impronta en la investigación. El resultado de su trabajo será la tesis, pero en el trayecto se irán construyendo conocimientos, ya sea dentro de su tema o de temáticas relacionadas. Para poder hacerlo, cuenta con una beca de la propia universidad.

El camino

Tras graduarse en 2018, poco tiempo después participó de una experiencia por la cual pasó 38 días a bordo del barco Da Yang Yi Hao sobre el océano Índico. Durante ese período, junto a otros profesionales, realizó maniobras para poner y sacar instrumental científico del océano y, así, trabajar con registros geofísicos.

“Lo del barco fue más trabajo de campo. Seguí buscando, ya sea trabajar o hacer algún posgrado, pero no salió nada dentro de esa área. Contacté con quien es mi supervisor ahora, le dije que me interesaba trabajar combinando petrología, mineralogía y programación, ellos tenían un proyecto disponible que me interesó, entonces postulé a la universidad y me dieron la beca”, detalló.

Su trabajo diario

La profesional aclaró que si bien en geología hay siempre un componente importante que es el trabajo de campo, este no es su caso: “Esta vez me toca estar en el laboratorio”.

“Lo que hago es crear cápsulas con ciertos compuestos químicos adentro. La llevo a prensas hidráulicas, pistones hidráulicos, que van a ciertas presiones y temperaturas tratando de recrear lo que son las condiciones debajo de la superficie terrestre. Cuando termina el experimento abro esas cápsulas y veo qué minerales se formaron y los tengo que analizar para comparar con lo que se forma en la corteza”, contó.

Seguidamente, agregó: “Estoy trabajando con estos minerales para entender si estamos cerca o no de rocas que puedan contener oro; en resumen sería para prospección, la exploración encaminada a descubrir yacimientos minerales”.

Conociendo la composición química de ciertos minerales, sostuvo Mina, se busca entender a qué presión y temperatura se formaron, y analizar si esas condiciones son correctas para tener oro, por ejemplo, u otros metales denominados críticos.

“La idea es hallar yacimientos. Muchas cosas que vemos día a día depende de lo que se extrae en la geología. Lo que pasa es que hay tanto en el medio que es difícil imaginarse lo que pasa desde que uno saca el mineral hasta que llegamos a tener algo. Hoy en un celular tenemos prácticamente la tabla periódica dentro. Si uno supiera todos los minerales que se necesitaron extraer para hacer un celular, podría tomar dimensión de lo tanto que dependemos de eso. Y que no es tan fácil encontrar yacimientos, cada vez es más difícil. Hay que hallar nuevas formas de encontrarlos”, reflejó.

“Estoy dentro de un grupo que trabaja en metales críticos y yacimientos minerales, pero este tema particular lo trabajo yo sola. Cada uno tiene su tema de investigación y cada uno para hacer un doctorado necesita un supervisor o más supervisores que son los que te van guiando para ir armando todo”, dijo.

Su experiencia en Australia

La profesional se encuentra en Canberra desde noviembre de 2022. Cuando surgió esta oportunidad, dejó su trabajo en microscopía que llevaba adelante en una empresa argentina, sacó la visa y embarcó.

La experiencia la llevó, además, a conocer otra cultura. Pese a que manejaba inglés, debió adaptarse al acento y a la cultura, influenciada por Oriente.

“Cambia absolutamente todo, desde levantarse todos los días escuchando otro idioma, hasta la comida que es distinta. A las 6 de la tarde está todo cerrado. La capital tiene un ritmo de vida distinto a otras ciudades”, reflejó.

Respecto a qué proyecta para su futuro, aseguró que desea conseguir un trabajo que le permita tener tiempo libre: “Y me gustaría también estar más ligada a la industria, ir resolviendo problemas que se van presentando día a día. Pero tampoco quiero ir 100% a la industria, me gustaría tratar algo en el medio, todavía no sé qué”

“Tengo tiempo todavía. A mí me gustaría volver a mi país”, cerró.