Enorme gesto: compró una bici robada para devolverla a su dueño

Ariana Merlo tuvo un enorme gesto que se viralizó rápidamente en las redes sociales de San Francisco y zona. La mujer de barrio Parque contó a El Periódico que compró una bicicleta a unos jóvenes que la estaban vendiendo por “dos mangos”, literalmente; se la vendieron por 2 mil pesos.

El problema es el de siempre. Jóvenes desesperados por comprar droga, que salen a robar en muchos casos y terminan vendiendo objetos de mucho valor por muy poca plata.

“Pasaron a vender la bicicleta, la compré por 2mil pesos. Es una bici que está nueva, y como sé que seguramente es robada, lo hice para que el dueño pueda recuperarla”, contó Ariana, tras realizar la publicación en las redes con el fin de dar con el verdadero dueño y devolvérsela.

“Sé lo que cuesta tener las cosas y mucha gente trabaja mucho para comprarse un medio de transporte. Por eso decidí comprarla y devolverla”, explicó.

Al mismo tiempo, dijo que también tomó contacto con allegados a la Policía y se encargarían de hacérsela llegar al propietario. “Eso me pone contenta”, remarcó.

“Hola gente, buenas noches. Recién pasaron ofreciendo esta bicicleta marca Topmega, color negra con fucsia. Yo me anime a comprarla para poder devolvérsela a su dueñ@, no con la intención de quedármela. Es increíble como te venden las cosas de alguien por dos mangos, que tal vez se enterró hasta el cuello para poder tener su medio de transporte. Por favor, si alguien sabe de quién es que me lo haga saber, acá dejo mi número 3564236658”, publicó en las redes Ariana.