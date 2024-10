Día de la Madre: tres generaciones de mujeres unidas en un emprendimiento familiar

Lo que comenzó como una simple idea para salir de la rutina laboral y del tiempo libre perdido, se convirtió en un emprendimiento que unió a tres generaciones de mujeres que trabajan juntas y combinan su creatividad para brindar excelentes productos artesanales que reflejan los valores de la familia y el hogar.

Así nació Mar Deco Textil, el emprendimiento de Mariana Perret (50), junto a sus hijas Candela (24) y Emilia (19), y su madre Betty(77), un negocio que nació como una manera de romper con la rutina diaria y que sigue creciendo con nuevas propuestas. "Hace unos dos años que surgió este emprendimiento, empezamos con la idea de hacer algo con mis dos hijas, Candela y Emilia. Buscábamos hacer algo distinto que salga de la rutina de nuestros trabajos, de nuestra ocupación diaria y empezamos con la producción y venta de mantas, al principio para nosotros, pero gustó y nos empezaron a pedir familiares y amigos. Eso no llevó a incorporar, alfombras, cortinas, fuimos anexando mantelería, camino de mesas y centros de mesa", comenta Mariana en diálogo con El Periódico.

En este sentido, Candela admite que “surgió también como la idea de una actividad un poco más distendida que no sea un trabajo habitual, que cada una con sus horarios pueda también interactuar e ir produciendo, sin presiones, sin horarios”.

Este proyecto familiar, con el tiempo fue creciendo y anexando generaciones de mujeres. "Ahora también mi mamá, Betty, se unió haciendo tejidos al crochet, como los platos de sitio y los centros de mesa", agrega y destaca con una sonrisa de satisfacción: "Ahora somos tres generaciones de mujeres unidas por un emprendimiento".

Para este verano, las impulsoras de Mar Deco Textil incorporaron nuevos productos como lonas playeras, mantas, bolsos y toallas, entre otros elementos, para las vacaciones.

Variedad de nuevos productos

Candela, arquitecta de profesión, también contribuye al crecimiento del negocio: "Empezamos las tres en realidad con Mar Deco Textil y hace tres meses queríamos agregarle algo nuevo. Se nos ocurrió hacer velas de cera de soja aromatizadas", relata. Esta nueva línea de productos, al que denominaron Mar Velas se acopló perfectamente al proyecto inicial y ha tenido una gran acogida entre sus clientes.

El emprendimiento ha crecido gracias a las ferias de Mujeres Emprendedoras que impulsa la Municipalidad de San Francisco y las ventas online. "La mayoría de las ventas las hacemos online, interactuamos con la gente más que nada a través de los mensajes por Instagram y Facebook y las ferias también son una vidriera muy importante", comenta Candela.

Al respecto, Mariana sostiene que “realmente nos asombró y nos alegró la buena aceptación que tuvieron nuestros productos, fuimos recibiendo muchos pedidos gracias al boca en boca y con las redes mucha gente nueva que no conocíamos nos empezó a comprar. También hacemos envíos a Córdoba, donde tenemos clientes y mi hija menor que estudia allá es la encargada de hacer las entregas”.

Día de la Madre

El día de la madre tiene un significado especial para esta familia de emprendedoras, ya que juntas han encontrado una forma de crear y compartir.

Así lo analiza Candela que destaca la influencia de su madre: "Ella arrancó el emprendimiento, fue la de la idea principal y siempre nos inculcó esto del emprendedurismo", afirma. Para Mariana, el éxito no solo radica en los resultados del negocio, sino en el hecho de poder compartir estos momentos con su familia: "Me siento acompañada y me gusta hacer actividades con ellas también".

Por último, las mujeres quisieron aclarar cómo surgió el nombre del emprendimiento, Mar Deco, no es un diminutivo del nombre de la impulsora, explicaron, sino que refleja un gusto compartido por la familia: "Todos creen que es porque me llamo Mariana, pero no, surgió porque nos gusta la playa y el mar a las tres", cuentan entre risas.

@Mar.decotextil: Mantas, almohadones, alfombras; manteles, caminos de mesa, individuales, platos de sitio, centro de mesa; lonas playeras y demás productos para la deco del hogar.

@Marvelas.sf: Velas de soja aromatizadas de diferentes tamaños y aromas. Souvenirs personalizados.