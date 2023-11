Concejales reconocieron a estudiantes de San Francisco destacados en distintos certámenes

El Concejo Deliberante de San Francisco otorgó menciones especiales a estudiantes de la ciudad por su destacada participación en diferentes actividades extraescolares.

El reconocimiento es en honor al desempeño alcanzado y tienen origen en Olimpíadas de Historia, Matemática, Filosofía, Feria de Ciencias y política internacional.

J uan Bautista Dutruel del Instituto Sagrado Corazón de los Hermanos Maristas , por la obtención del tercer puesto en la Olimpíada Argentina de Filosofía (OAF) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Esto los habilita a participar de la instancia iberoamericana que se realizará en México el próximo año.

Santiago Peralta y Mauricio Molina, del IPET Nº 50 “Emilio F. Olmos” , cuya investigación Smart Silobag fue reconocida como Mejor Trabajo ETP (Educación Técnica Profesional) y fueron destacados con el Premio Instituto Balseiro en la Feria Nacional de Ciencias.

, por haber obtenido el segundo puesto en la categoría Cuentos Históricos Ilustrados, en la Olimpíada de Historia de la República Argentina. Valentina Escurra, Camila Bonino, Lara Nocelli Griffa y Agustín Ortíz, alumnos del Colegio Sagrado Corazón de los Hermanos Maristas, quienes obtuvieron el premio a “Mejor Delegación del 3º Modelo de Naciones Unidas de Maristas Champagnat. MARISTAMUN” llevado a cabo el 25 de octubre del corriente año.

Además, se declaró de “Interés Deportivo” la participación de los equipos Sub 14 y Sub 16 del San Francisco Rugby Club (Las Charitas). Se consagraron Campeonas de la división Sub 14 y Subcampeonas en división Sub 16 en el Torneo Clausura de la Fosh de Hockey.