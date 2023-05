Celebrarán con un acto la declaración de la lengua piamontesa como patrimonio cultural

Días atrás, la lengua piamontesa fue declarada patrimonio cultural intangible por el Honorable Concejo Deliberante, una decisión que fue celebrada por varias entidades, entre ellas la Asociación Familia Piamontesa de San Francisco, y por ello este viernes 5 de mayo desde las 19 se llevará a cabo un acto en la Casa del Piemonte, ubicada en Av. del Libertador (S) 466.

Días atrás, en La Mañana de El Periódico por FM 97.1, Ana María Filippa, quien es secretaria de la Asociación Familia Piamontesa de San Francisco, y a la vez presidente de la Asociación Mujeres Piamontesas de la República Argentina, se refirió a esta novedad.

Para comenzar, sostuvo que las personas “ni nos damos cuenta” de cuánta influencia tenemos de la lengua piamontesa: “Como estamos inmersos en una sociedad en la que casi todos somos descendientes, o tenemos padres, abuelos o bisabuelos piamonteses, ni nos damos cuenta. Cuando viene gente de afuera sí se da cuenta de que hablamos distinto. Tenemos una impronta especial”.

Seguidamente, se refirió al reconocimiento obtenido desde el Concejo Deliberante y manifestó que se trata de un “hecho histórico” y de “gran simbolismo”. “Hace mucho que se trabaja en esto desde muchos lugares. Hay muchas asociaciones en la República Argentina, hay talleres de lengua piamontesa, nosotros tenemos por ejemplo en la casa del Piemonte y antes hubo uno en la Municipalidad. Hay cortometrajes, hace poco Federico Gianotti hizo un cortometraje en piamontés, hay libros, diccionarios, obras de teatro, poesía, narrativa”, enumeró.

A la vez, reconoció que durante años se creyó que la lengua piamontesa era un dialecto: “Había gente que decía ‘se habla pero no se escribe’. Pero esto era por desconocimiento. En realidad es una lengua que tiene casi mil años, al igual que el castellano el italiano y el francés. Aquí en nuestra región todos tenemos, sino cuatro, dos o tres abuelos piamonmteses. Tenemos toda una cultura que nos ha sido transmitida, en las canciones, en el modo de cocinar, en el modo de trabajar, en las profesiones, en los oficios”.

“Hay un intento de conservar esa lengua y esa tradición cultural, que tiene valor como cualquier otra. Hay lenguas que son oficiales, hay otras que no son oficiales, pero son ‘vehiculares’ o lenguas de los negocios. Por ejemplo en inglés. Pero también hay otras lenguas que llamamos ‘lenguas ancestrales’ que son minoritarias, en este caso el piamontés, pero no por eso son menores”, agregó.

En esa línea, indicó que para la lingüística no hay lenguas superiores e inferiores, sino que todas tienen un mismo valor. “Porque la lengua es la expresión de toda la cultura de un pueblo y entonces cada pueblo tiene valor en sí mismo. No hay diferencias, no hay mejores y peores”, sumó.

Dos lenguas

Luego de reconocer que seguramente aún quedan muchas familias en las que se habla, al menos de a momentos, en piamontés, recordó que años atrás nuestra zona fue bilingüe: “Ni nos dimos cuenta pero fuimos bilingües muchas décadas”.

“En mi casa, y en otras casas que yo conocía, se hablaba un rato en castellano y otro rato en piamontés. Entraba uno, hablaba en castellano, saludaba a otro y seguía en piemontés y ni nos dábamos cuenta, era algo muy natural”, rememoró.

Sobre el final, admitió que existen pequeñas diferencias entre el piamontés que se habla en Italia del que se habla en Argentina, pero sostuvo que se entiende. “Esas diferencias están dadas justamente por el contacto con el castellano o con el italiano. Tuve la suerte de viajar varias veces al Piemonte y de todas maneras se puede entender perfectamente”, cerró.