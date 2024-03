El repelente contra mosquitos se ha convertido en un bien muy deseado por estas semanas. Argentina atraviesa una ola de dengue y la cantidad de casos a nivel país alcanzó un nuevo récord. Con más de 7.700 contagios en las últimas tres semana, San Francisco no es la excepción y el faltante de estos productos se hace sentir.

En ese marco, desde la seccional cuarta del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Nora Gagliano se refirió a este tema en La Mañana de El Periódico FM 97.1, donde explicó que situación “está complicada”.

“Uno trata de tener stock porque sabíamos que venía el brote de dengue y se iba a complicar, pero ya ahora las droguerías tampoco tienen. Hicimos una encuesta y la mayoría de las farmacias no tienen. Tenemos algunos, lo que es a base de citronela, que también sirve pero de los conocidos no se está consiguiendo nada. Yo te hablo por las farmacias, a algunos les queda, los que eran para infantiles, los kids, los pediátricos, pero no se está consiguiendo nada y más este fin de semana largo que mucha gente quiere viajar, que se van a pescar, que se toman unos días de vacaciones y uno se quiere prevenir un poco, pero se está consiguiendo poco”, explicó Gagliano.

Gagliano comparó la demanda con la época del Covid, cuando se disparó el despacho de alcohol en gel y barbijos. “Uno estaba acostumbrado a que a lo mejor vendías cinco barbijos en todo el mes y después empezamos a vender cincuenta por día. Nadie estaba preparado. Somos un país que no hace prevenciones, nada, porque si sabíamos que venía el dengue se tendrían que haber elaborado más repelentes. Siempre vamos atrás de las enfermedades, eso es complicado y deberíamos aprenderlo algún día. La mayoría trabajamos con dos o tres droguerías pero son siempre las mismas y ninguna tiene. En mi caso yo tengo algo de citronela en crema y en loción”, indicó.

Repelentes a base de citronela

Ante el faltante de los repelentes convencionales, muchos optan por el repelente a base de citronela, que es el tipo que hoy se consigue. “El que está viniendo es más natural porque es una planta aromática que se utiliza como repelente de insectos porque para el insecto tiene un olor desagradable, entonces no te pica. Lo que es un poquito mejor es que a lo mejor es menos irritable a la piel. Los Off, a veces, se usan muy seguido y hay gente que les irrita la piel. En el caso de la citronela tiene menor toxicidad, pero también el periodo de efectividad es menor", dijo Gagliano.

Y agregó: "Lo que nosotros le recalcamos a la gente que por ejemplo la marca conocida que viene en aerosol, si dice reponer cada cuatro horas, que se pongan cada cuatro horas, no antes. Está estudiado, si vos lees en el frasquito, dice cada cuatro, cada ocho, cada doce horas. Es más o menos como un medicamento, si vos tenés que tomar un antibiótico cada ocho horas y lo tomás cada cuatro no es que te va a hacer más efecto, en el caso de los repelentes es igual, respetar siempre los horarios que dice en la cajita. Igual son todos buenos”.

Precios, paracetamol y vacuna

Con respecto a los precios, Gagliano comentó que hay disponibles una amplia gama dependiendo de la marca, tamaño y tipo de aplique del repelente. “Yo siempre aclaro que nosotros no somos formadores de precios. Las droguerías nos mandan el precio y que después haya gente que en vez de cobrarlo 5 mil lo cobro 10 ya es otro tema. El Aulo Gelio que es a base de citronela y viene en crema, está más o menos entre 4 y 5 mil pesos, que es lo que se está consiguiendo ahora y en loción $4870, con respecto a una primera marca, por ejemplo el Off, el verde, el naranja, el aerosol, lo más caro que recuerdo es 7 mil pesos, pero también nos pasa con los medicamentos que los laboratorios le ponen el precio a las cajas y con la inflación que hay el precio cambia en el sistema de facturación; con los repelentes pasa lo mismo, hay aumentos y en esta época más todavía. Nosotros facturamos al precio que nos mandan las droguerías”, explicó.

Por otro lado, Gagliano señaló que aumentó el pedido de paracetamol, pero no al nivel de la demanda de repelentes. “Pasa que el paracetamol es muy utilizado, entonces también yo le digo a la gente que no se debe consumir paracetamol en forma indiscriminada. A lo mejor la gente ya tenía en su casa o ya tienen el de la época del Covid, en el caso de los jubilados el paracetamol se los cubren al 100%, entonces creo que no hay un jubilado no tenga paracetamol en su casa. Pero sí se notó un incremento, pero no como el de los repelentes”, indicó.

En tanto, con respecto a las vacunas contra el dengue, Gagliano afirmó que “hasta ahora no aumentó el precio, creo que hace un mes que está y ya se estabilizó. Pero sí también se está consultando sobre la vacuna. Lo que pasa bueno que en esta época a veces no es conveniente vacunarse porque si después te agarra la enfermedad… como nosotros decimos siempre, eso lo tienen que consultar con el médico porque las vacunas del dengue se vende con receta médica”.