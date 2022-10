Un grupo de vecinos del nuevo barrio Procrear, ubicado en el sector sur de San Francisco, manifestó cuestionamientos hacia el administrador -o consorcio- que regula el funcionamiento de las torres que ya se encuentran habitadas.

Sostienen que la persona que administra se encuentra en Córdoba Capital y no ofrece rápidas respuestas a las necesidades que tienen. Pero, además hay malestar por los montos de las expensas que deben pagar ya que no conocen cómo surgen.

Flaminia Bustos, una de las propietarias de un departamento, contó a El Periódico que al vivir en una torre se encuentran comprendidos como habitantes de una propiedad horizontal (ph) y deben pagar expensas de manera mensual.

“El banco (Hipotecario) designó una administración de Córdoba. Quienes fuimos a vivir en marzo, la primera tanda, recién en abril tuvimos una reunión con el administrador donde se nos dijo que en mayo íbamos a empezar a recibir las primeras boletas. Pero eso no pasó”, comenzó diciendo.

Con el correr de los días, los vecinos observaron a trabajadoras de una empresa de limpieza haciendo tareas en los halls de ingreso y los frentes y veredas de las torres que tienen planta baja y primer piso. También tienen el servicio de corte de césped, aunque hasta octubre –sostienen- solo se lo vio a quien hace la tarea en una sola oportunidad.

Cuestionamientos

Bustos recordó dos episodios donde, dijo, haber necesitado de una rápida respuesta del administrador, la cual no llegó.

El primero fue cuando hace un tiempo se rompió un caño maestro en el loteo Lo Tengo, lo que dificultaba la llegada de agua a este barrio. Eso implicó que las bombas presurizadoras funcionen arriba de lo normal pero sin que llegue el líquido, lo que implicaba el riesgo de que se quemen.

“No las pudimos desconectar nosotros porque no tenemos acceso. Debimos esperar que se dé una orden desde Córdoba a los chicos de seguridad para desconectarlas, cuando tranquilamente un vecino puede hacer eso”, señaló.

Luego describió otro episodio con la empresa de energía eléctrica Epec, cuyos operarios aparecieron un día a cortar el suministro en el hall por falta de pago por parte del administrador.

Las expensas, todas juntas

Otro de los cuestionamientos tiene que ver con la llegada de las boletas de expensas a mediados de octubre: fueron cinco y todas juntas.

“Le pedimos que no lleguen las boletas juntas porque no estamos en condiciones de pagarlas así porque los montos son abultados. Pero pasó eso. En mi caso particular la más barata es de 3000 pesos y la más cara de 4200, en total son 18 mil pesos de expensas. Encima vienen con vencimientos del 20 de octubre en adelante y hay que cancelarlas para empezar pagando noviembre de manera normal”, indicó Bustos.

Cabe aclarar que hay vecinos a los cuales les llegó hasta 9000 pesos en un mes.

Ante esta disparidad en los números exigen que se les muestre las facturas de los servicios que abonan: “Nos dieron los presupuestos donde figuran los honorarios que pagamos al administrador que jamás hizo su trabajo correctamente, la limpieza y los servicios”, apuntó Bustos.

Aunque contó que la administración ofreció un plan de pagos por los cinco meses de expensas, los vecinos cuestionan de dónde salen los montos cobrados.

“Comparamos con un edificio del centro que tiene ascensores, portero todo el tiempo y no superan en muchos casos los 4 mil pesos de expensas. Acá se paga como mínimo eso. Queremos una reunión para que nos den respuestas”, concluyó la mujer.