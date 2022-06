Antonela Calloni, la abanderada de UTN San Francisco: “El estudio no fue mi único objetivo”

Días atrás se produjo el acto de cambio de abanderados de UTN San Francisco, ocasión en la que la estudiante sanfrancisqueña Antonela Calloni fue designada abanderada para el período 2022/2023. La joven es escoltada por Virginia Toranzo, Fabián Burgos, Leonardo Dietta, Nerina Pierucci y Victoria Actis Milanesio.

En una charla con El Periódico, Calloni, que tuvo un promedio 9,12 en la especialidad Ingeniería en Sistemas de Información, se refirió a su designación, a su trayecto académico y a sus objetivos a futuro.

- ¿Cómo recibiste la noticia de la designación como abanderada?

- Fue emocionante. Mi familia estaba bastante orgullosa, pero yo me sentía como en contradicción conmigo misma porque no estoy muy de acuerdo con la forma en la que se deciden los abanderados, que es básicamente por un promedio, que se basa en las notas que ponen profesores sobre cómo creen que yo me adapté al sistema de educación. Creo que no es justo. Hay muchos compañeros que también se esforzaron un montón aunque a lo mejor no se ve reflejado en las notas. De todas maneras sé que se eligen representantes de cada carrera para representar a la Universidad y pensé en usar este espacio para exponer lo que pienso, que es querer que todos mis compañeros se sientan representados cuando me vean a mí y sepan que yo estoy acá por ellos también.

- ¿Trabajaste para conseguir un buen nivel académico o se fue dando?

- Se fue dando en el proceso, venía ya del secundario con un buen nivel académico, siempre sacando buenas notas, pero a mí siempre me importó entender las materias, entender los conceptos. Y las buenas notas se daban porque me resultaba fácil estudiar. El estudio no fue mi único objetivo dentro de la universidad, yo quería formarme en otras cosas.

- ¿Por qué elegiste esta carrera y esta universidad?

- Elegí Ingeniería en Sistemas de la Información en parte porque mi papá es ingeniero en sistemas, él me habló mucho de la carrera. Yo al principio estaba negada pero después me di cuenta de que estaba enamorada del tema, de que me gustaba un montón, de que reunía todo lo que yo quería: las matemáticas y la parte lógica con el ayudar a la sociedad y poder resolver problemas. Y elegí estudiar en UTN San Francisco porque yo nací acá y porque una universidad chica te permite involucrar y te abre puertas.

- Fuera de lo académico, ¿de qué otras actividades participás o participaste?

- A partir de segundo año empecé a formar parte del Centro de Estudiantes, que fue la etapa más linda de la Universidad. Conocí un montón de chicos de otros lugares, compartí un montón de eventos, armamos viajes para todas las carreras. Después empecé a unirme a grupos de investigación, para poner en práctica las cosas que conocía y para aprender de los más grandes. Formo parte de dos grupos de investigación. Uno se llama Cipi 4.0, que habla sobre la industria 4.0 y sobre el nivel de madurez digital que tienen las empresas. Y el otro se llama Garlan, que es un gabinete de redes de sistemas de información en el cual ahora también estamos desarrollando un proyecto de investigación. También estoy participando de cursos y soy docente. Estoy en la materia Análisis Matemático I como ayudante de segunda. Estamos viendo el tema de la enseñanza por competencias, que es la metodología de educación que se viene.

- ¿Y puertas afuera de la Facultad?

- Participé de varios eventos mientras estuve en la Facultad. Mi primer evento fue Girls Twenty, que fue un evento del G20, en donde me puede reunir con chicas de otros países. Luego de eso participé de Semana Steam, en donde hicimos, con un grupo de compañeros, un proyecto sobre reciclaje y quedamos seleccionados entre los 10 mejores proyectos de toda Argentina. También participé de un proyecto de Huawei que se llama "Semillas para el futuro", que también fue hermoso. Éramos chicos de todo el país, de todas las facultades regionales, y también teníamos una semana en donde nos capacitaban. Nos dieron un recorrido virtual por las calles de China, nos explicaron sus costumbres y nos pidieron que armemos un proyecto. No quedé seleccionada, pero la experiencia en sí fue hermosa.

- ¿Cuáles son tus objetivos ahora?

- Mi primer objetivo es recibirme, me queda terminar de cursar y el proyecto final. Mi idea es seguir vinculada a la Facultad, seguir dando clases, seguir vinculada a los proyectos de investigación. Y también quisiera seguir una maestría, especializarme y probar en el ámbito laboral, que ya empecé. Ahora dejé para poder terminar la carrera, pero lo más lindo es poder poner en práctica la profesión, así que esa también sería una meta a futuro.