Una niña de 12 años falleció practicando un desafío de TikTok en su casa ubicada en el Gran Rosario. Murió por asfixia al ahorcarse intentando cumplir el “Blackout Challenge”, un desafío difundido en TikTok que consiste en grabarse y lograr contener la respiración con un objeto atado al cuello hasta alcanzar el desmayo.

En La Mañana de El Periódico FM 97.1, dialogamos con Gonzalo Castillo, especialista en prevención de Grooming quien comentó sobre algunas herramientas para evitar estos casos. “Estamos dando charlas de control parental para que puedan tener un control de lo que ven los niños y no se lleguen a estas instancias. Quiero aclarar que es un comentario y un debate sin ánimo de juzgar a los padres ni a lo que sucedió, pero cada vez que suceden este tipo de episodios agradezco la difusión. Es un desafío que se hace desde al año 2000, se interrumpió en algún momento y a partir del 2010 con las redes sociales se viralizó y el desafío es ver quien aguanta más tiempo el aire hasta que se llega a la asfixia y en consecuencia la muerte. Por lo general lo hacen con algún cinto, lo van ajustando y cuando ya el cuerpo no tiene fuerzas a punto de desvanecerse ya no se lo pueden sacar… se llama desafío Blackout Challenge que es el desafío del apagón porque lo que uno ve es como si se apaga un televisor viejo que va de negro hacia el punto de luz en el centro, eso es lo que se ve. Se viralizó, no es nuevo y hace más de 15 años que está, y lo de las redes sociales lo exponencia”, explicó.

“Hay una edad a la cual un niño puede tener redes sociales ya que no son aptas para niños, son para adolescentes y la edad mínima requerida es de 13 años a 14 dependiendo la red social. ¿Qué le hace un año más o un año menos? Mucho, hay un despertar donde un año o dos hace la diferencia, se tiene la capacidad de discernir mucho mayor a partir de los 13 años y está en los términos y condiciones de uso de las redes sociales”, comentó.

Supervivencia Digital

Castillo difunde contenido en el sitio web Supervivencia Digital donde se tratan temas sobre grooming, ciberacoso y control parental. “El término de supervivencia digital es algo que se me vino a la mente después de estar desarrollando el contenido y es el paso que nos hace falta dar como sociedad… lamentablemente fallece esta nena y de acá a 15 días volvemos a la rutina porque no tenemos el concepto de sobrevivir digitalmente ¿Qué se puede hacer con esto? Hay herramientas de control parental para contrarrestar y controlar estas situaciones y no ser una victima inconsciente en lo digital”, indicó.

“Algo que me hizo eco esta semana es que parece que pasó lejos, en Buenos Aires. Uno piensa que el peligro está en la calle, en las ciudades grandes, y parece que eso acá no pasa, ese concepto de dónde esta el peligro es lo primero que hay que cambiar y saber que esto pasa y puede pasar en mi casa y desde internet, desde lo digital por eso subrayo mucho esto de aprender a sobrevivir en lo digital”, señaló.

Y añadió: “No conozco casos de este tipo de desafíos en San Francisco, pero sí cosas ligadas al grooming, nenas de 12 años que mandan fotos semidesnudas a mayores de edad en un pijama party, imaginate esta adolescencia prematura que se da en un grupo de nenas que viene consumiendo y accediendo a contenidos, solas con internet. Pasan esas cosas, pasó con nenas y con los varones también. Pero hay que reconocer como padres que no tenemos control sobre lo que consumen niños y sacarse eso de que a mi hijo no le va a pasar porque lo educo bien, sí, lo educas bien porque le doy el ejemplo, porque lo llevo a la escuela, pero ahí lo estoy educando en su comportamiento social en lo físico, para que se comporte en sociedad pero físicamente, en lo digital o virtual uno hace aguas por todos lados”.

“Hay una estadística de España donde en promedio un niño pasa 1050 horas en el colegio y 1080 frente a una pantalla, así que ese es un dato no menor”, dijo Castillo.

Family Link de Google

Una de las herramientas mas eficaces que recomendó Castillo es la app gratuita Family Link de Google. “A mi me gusta mucho una app que se llama Google Family Link que es gratuita donde le pueden poner cuantos minutos u horas pueden usar por día cada aplicación e incluso si el niño quiere instalar una app que no tiene, te pide un permiso para que se lo concedas o no”.