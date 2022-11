"Para Anormales", la obra de La Comedia San Francisco, hará temporada en Carlos Paz. La obra de Matías De Federico, dirigida por Adrián Vocos, subirá a escena todos los martes del verano en el Teatro Acuario.

Mientras se prepara, Vocos viene concretando otros proyectos. En La Mañana de El Periódico por FM 97.1 habló de algunos de ellos.

Entre los diferentes trabajos, parte de sus elencos vienen llevando adelante presentaciones en eventos públicos y privados. Recientemente, fueron parte de la Fiesta de Halloween que organizó Runa Disco. Allí, 16 actores y actrices intervinieron en diferentes escenarios: "Llega fin de año y aparecen estos eventos. Después aparece Navidad o Año Nuevo, en que algunas empresas hacen los cierres de fin de año, y también nos llaman".

En el mientras tanto, Vocos también se hace lugar para brindar disertaciones. En este marco, este jueves 3 de noviembre tendrá una a cargo en la Tecnoteca, junto a Isficana y la Embajada de Estados Unidos, en donde hablará acerca de cómo instalar un producto artístico en el mercado, cómo hacer que haga su proceso creativo y cómo monetizarlo. Luego, hará otra junto al Ballet Patria, que tendrá que ver con ayudar a los bailarines a jugar con el teatro aplicado a la danza.

Sexta temporada en Carlos Paz

En lo que tiene que ver puramente con lo teatral, este será el sexto año en que La Comedia San Francisco llevará sus obras a Villa Carlos Paz.

"Nos juntamos la semana pasada con Mario Arce, que es el productor de Nuevo Ciclo Producciones, una empresa cordobesa que trabaja con diferentes espectáculos y estéticas. Desde La Comedia San Francisco fuimos con dos actores, Verónica Castro y Gonzalo Paviolo, y ahí fue la oficialización del contrato. Nos pusimos de acuerdo en un montón de cuestiones, lo cual es un gran paso", dijo.

Luego de haber pasado por diferentes salas de la villa serrana, como por el Teatro Zorba, el Teatro Holiday o el Teatro Luxor, ahora será el teatro Acuario el que los aloje.

"Es una sala hermosa, en donde hace poco estuvo Aníbal Pachano con 'Así Vuelvo'. Ahora vamos a estar nosotros, y vamos a compartir cartelera con los Can Can, que es un grupo de Córdoba que hace años que la rompe, llenan, tienen su público, lo cual por marketing nos sirve un montón, porque por política interna todos le recomiendan a la gente que venga a ver los demás espectáculos", sostuvo.

Vocos comentó que trabajarán en la calle, aunque no para hacer teatro a la gorra sino para vender entradas, ya que sala es ambiciosa. "Es una sala que tiene un escenario de 15 metros de ancho por 8 de boca de escena, es inmensa, y entran casi 500 personas. Es un lindo miedo, no podemos estar toda la vida en sótanos o en teatros chiquitos, si queremos crecer tenemos que hacer ese trayecto en el que empezamos a tener salas más grandes", dijo.

Seguidamente, añadió: "Yo voy a llevar toda la escenografía de acá, entonces se va a ver la puesta original. Antes siempre adaptábamos. Somos 16 las personas que vamos porque va Para Anormales y un infantil de Adriana Ferrari que aún no decimos el nombre porque pedimos la autorización para cambiarlo porque no me parecía comercial el nombre entonces le estamos buscando la vuelta. Son dos elencos".

Funciones

El sábado 12 de noviembre será la función para la prensa de Carlos Paz en el Teatro Acuario.

El viernes 11, en tanto, harán dos funciones de Para Anormales en el Teatrillo Municipal: una a las 18 horas y otra a las 20:30. Las entradas ya están a la venta.

Para completar el fin de semana, el domingo 13 cerrarán la temporada de La Comedia San Francisco por el año con Encuentados.

"Y en diciembre quedan tres obras cortitas que son de los niños de los preadolescentes y de los adolescentes. Y una performance de expresión corporal de los adultos", agregó Vocos.

Interesados en adquirir entradas, podrán llegarse a Estudio Teatro, en Colón 88 planta alta.