"Los testeos nos permiten estar un paso adelante del virus", aseguró vicedirectora del Hospital

Esta semana se llevaron a cabo dos nuevos operativos Identificar, con el objetivo de detectar a tiempo casos de Covid-19 y contactos estrechos. El procedimiento de hoy tuvo lugar en el salón social del barrio Roque Sáenz Peña, donde se testeó de 12 a 16.

En ese marco Verónica Pepino, integrante del COE Regional Nº 3 y vicedirectora del Hospital Iturraspe, se refirió acerca de la situación sanitaria actual, donde se viene dando una baja de casos positivos diarios pero además explicó las consecuencias sanitarias que podría traer la aglomeración de personas en los festejos por la obtención de la Copa América.

- ¿Cuál es el objetivo y el resultados de estos operativos?

La idea es acercarnos a la gente. Tenemos diariamente operativos en la Rural y otro operativo en los Hermanos Maristas. La idea que se charló en un momento es que en lugar de que la gente tuviera que ir para allá nosotros acercarnos a los distintos barrios de San Francisco. Este es un Operativo Identificar. Las personas pueden venir sin síntomas. Estamos haciendo los test de antígenos que tienen un 88% de sensibilidad en pacientes asintomáticos o sea que si no tienen síntomas, el testeo es muy sensible. Pedirle a la gente que se acerque. La idea es que podamos testearnos, saber cuál es la realidad epidemiológica de cada uno de los barrios y de la ciudad nos permite tomar decisiones. Hoy tenemos la suerte de que los casos vienen bajando.

- ¿Cuál es la situación sanitaria actual?

En el departamento San Justo en este momento ya tenemos localidades que tienen cero positivos diarios y los casos nuevos son nada en el día. Después tenemos cero activos positivos. Y en San Francisco venimos con una baja en el número de casos y eso es alentador por una parte. Por la otra tenemos que seguir realizando testeos. Sabemos hoy que el hecho de realizar los testeos nos permite estar un paso adelante del virus. Mientras, esperamos la llegada de más vacunas. Justamente ahora estamos recibiendo alrededor de 10 mil vacunas, segundas dosis de Sputnik, y Sinopharm, para entregar a la ciudad de San Francisco y al resto de las localidades del departamento San Justo.

- ¿Qué consecuencias podrían tener los festejos por la Copa América y las posibles reuniones por el Día del Amigo?

Estamos siempre alertas, vamos viendo día a día. Por supuesto entendemos que cuando las medidas de bioseguridad aflojan, nos podemos contagiar. Estamos alertas a lo que ha pasado en el festejo del triunfo de Argentina y alertas también a lo que pueda llegar a ocurrir con las vacaciones. Estamos programando los próximos días en conjunto con el área municipal para ver cómo vamos a continuar, pero el hecho de venir hace ya más de un año con puestos en las distintas zonas de San Francisco y estos Operativos Identificar nos ayuda a que inmediatamente identifiquemos un positivo y lo pongamos en aislamiento y a todos sus contactos estrechos. Eso nos ayuda. Pero la idea es que venga la gente, que se venga a testear.

- ¿Cuál es el porcentaje de población vacunada?

Con primeras dosis, el porcentaje que tenemos es muy alentador, ya el 70% casi con primeras dosis está vacunado, lo que estamos esperando ahora es que vayan llegando las segundas dosis para ir colocando y que la persona vaya completando su carnet de vacunas con las dosis correspondientes de la vacuna que le corresponde. Es un porcentaje muy alentador el que ya tenemos en mayores de 18 años. Están llegando más dosis pero tenemos que pedirle a la gente que se cuide, lo que nos pasa es que muchas veces a las personas les llega y están con Covid, entonces esa vacunación se retrasa. Que se sigan cuidando. Desde el punto de vista de la salud pública montamos los operativos. Hoy tenemos un equipo incansable de trabajadores, voluntarios, los agentes policiales que nos acompañan en todos los operativos, en los puestos fijos; a nuestros voluntarios que son incondicionales. Hoy el operativo está montado prácticamente con ellos, tienen presente todas las normas de bioseguridad y para nosotros es un placer estar trabajando de esta manera. La gente, ya que tiene la suerte de que vamos al barrio, y que taremos a todos nuestros voluntarios que se acerquen, que vengan, los estamos esperando para saber cómo están ellos y para que no contagiemos, es una manera de cuidarnos, de protegernos.

- ¿Qué se le puede decir a aquella persona que se niega o que aún duda en vacunarse?

Hoy entendemos todos los que hacemos salud pública que es la luz al final del tunes, hoy es lo único que nos puede ayudar es tener la mayor cantidad de población vacunada. Que no les tengan miedo son seguras, son efectivas, son eficaces y nos ayudan a prevenir enfermedades, que no les teman, y que no abandonen las medidas de bioseguridad por más que tengamos dos dosis colocadas, que nos sigamos cuidando, que sigamos usando el barbijo correctamente que sigamos manteniendo el distanciamiento, el lavado de manos, el uso del alcohol, ventilar bien los ambientes, sabemos que hace frío pero tenemos que mantenerlos ventilados y mantener el distanciamiento, no juntarnos si no es necesario, Hay que esperar un poco más a que tengamos más porcentaje de la población vacunada para hacer el efecto rebaño que lógicamente nos falta.

- Con el ritmo de vacunación: ¿Cuál es el panorama sanitario que se espera para los próximos meses?

Con el ritmo de vacunación venimos excelente, con los operativos que se llevan a cabo en cada una de las localidades y el operativo majestuoso que se lleva a cabo en San Francisco venimos con un ritmo súper exitoso pero necesitamos que al que le llega el turno se vacune.

- ¿Respecto a los fallecimientos cuál es el escenario?

Seguimos teniendo pero no en comparación con lo que teníamos antes, porque el porcentaje de internación también ha descendido un poco. Tenemos de todo, los pacientes que se internan algunos tiene su primera dosis, otros sus dos dosis colocadas, que son los menos. De hecho hemos tenido distintas instituciones cerradas, geriátricos de la ciudad y del departamento, con casos positivos, y que los hemos tenido perfectamente. Los abuelos han evolucionado muy bien, simplemente han sido positivos porque alguien de afuera lo trajo que no estaba vacunado y enfermó a los abuelos, pero los abuelos no estuvieron mal, se quedaron en su lugar. Les realizábamos los testeos correspondientes, los controles sanitarios, prehospitalarios, pero estuvieron magníficos, eso tiene que ver lógicamente con la vacunación.