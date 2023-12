El flamante egresado de la carrera de Ingeniería Electrónica, Lorenzo Depetris, se convirtió en el mejor promedio (9.14) de las carreras de ingeniería en la XXXV Colación de Grado de la Facultad Regional San Francisco de la UTN.

Recibió el reconocimiento de parte del decano Alberto Toloza, en un acto celebrado días atrás en la casa de altos estudios, donde también fueron distinguidos otros egresados.

Depetris tiene 28 años, nació en el barrio 20 de Junio de San Francisco pero actualmente reside la ciudad de Morteros, donde trabaja. Pasó por las escuelas Primera Junta e Ipet 50 “Emilio F. Olmos”, siendo esta última la que le despertó la pasión por la electrónica.

Hijo de padres ya jubilados, el hombre camionero y la mujer docente, tiene un hermano mayor con la misma profesión, otro llamador por el cual decidió estudiar Ingeniería Electrónica.

- ¿Qué se siente ser mejor promedio en la universidad? ¿Fue algo buscado o se dio?

- Esta distinción resultó ser una sorpresa, tanto para mí, como para mi familia, lo cual se dio en un momento muy especial y emotivo. Nunca busqué obtener altas calificaciones ni un buen promedio final, solo se fue dando debido al esfuerzo de mantenerme al día con la carrera, sobre todo en las materias básicas que suelen ser un desafío al comenzar una ingeniería. Una vez siendo un alumno avanzado, solo restan las materias de la especialidad, en el cuál la dedicación va más por el lado de la vocación de hacer lo que a uno le gusta. Pero también es fruto del apoyo de la familia, el trabajo en equipo con los compañeros y la dedicación de los docentes de la carrera y de toda la comunidad de la UTN San Francisco.

- ¿Cómo nace la vinculación con la electrónica?

- Desde muy chico dado que en el secundario elegí esta especialidad. Como mi hermano es graduado de esta universidad, me resultó fácil de elegir debido a que ya conocía la institución, su comunidad universitaria y su nivel académico. Por otro lado, estaba al tanto de la tendencia global en la innovación en tecnologías; por lo que estudiar una carrera dentro de esta rama me preparaba para el futuro.

- ¿Cómo fue el proceso de la carrera y qué especializaciones fuiste encontrado en su dictado?

- Comencé el cursado en la carrera en el año 2014, y desde muy temprana edad me involucré con la institución. En segundo año, participé como tutor ad honorem en la cátedra “Análisis Matemático I”, dictando clases de apoyo; mientras que desde tercer año comencé a participar como estudiante becado en grupos de investigación, en los cuales profundicé los conocimientos que va otorgando la carrera y desarrollé nuevas habilidades e intereses. Fui participando en diversos congresos científico-ingenieriles con los trabajos realizados en dichos grupos de investigación. Esta actividad la continué hasta terminar de cursar sexto año, en el año 2019. Este año, ya siendo un graduado, retomé con la función de docente, volviendo a la UTN San Francisco como ayudante de cátedra en “Medidas Electrónicas II”.

- ¿Y las oportunidades laborales se fueron presentando?

- En ese camino mis experiencias laborales comienzan en el año 2018, en la cual, siendo un alumno avanzado, se abrió la convocatoria como becario de laboratorio en “CIDEME”, un espacio de convenio entre la UTN y la empresa “Weg Equipamientos eléctricos”, donde fui seleccionado gracias a mi perfil académico y la experiencia en grupos de investigación. Trabajé en ese lugar un año hasta que en 2019 ingresé como pasante en el área de mantenimiento eléctrico de la planta de energía “Mario Seveso”, perteneciente al grupo Arcor (complejo Arroyito). En el año 2020, debido a que había terminado de cursar, comencé a trabajar de tiempo completo en la empresa “Gaviglio Comercial”, mientras comenzaba a desarrollar el proyecto final de carrera. En el año 2022, comencé a trabajar en la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros, donde cumplo el rol de desarrollador de IoT (internet de las cosas) hasta el día de hoy, en el cual diseño y programo productos electrónicos e incluso conduzco proyectos, lo cual es el rol fundamental de un ingeniero electrónico. En esta última empresa mencionada pude reencausar y concluir mi proyecto final de carrera, el cual presenté en diciembre de 2022.

- Venís de una familia con padres que trabajaban, un hermano que también estudió. ¿Daba lo mismo el lugar donde ibas a estudiar o era clave poder hacerlo en una institución pública?

- Considerando la situación económica de mi familia, me hubiese resultado muy difícil poder realizar la carrera en una universidad privada o que se encuentre localizada en otra ciudad, por lo que su carácter de pública me permitió realizar estudios superiores sin temor a dificultades de esta índole, pudiendo focalizar el esfuerzo puramente en lo académico. De todos modos, reconozco que la oferta académica de la ciudad es muy amplia, eso no es algo menor.