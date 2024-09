A pedido del público, y por localidades agotadas, vuelve a San Francisco el exitoso espectáculo infantil de calle Corrientes: Encuentados, la aldea de cuentos mágicos. La obra de La Comedia San Francisco, con dirección de Adrián Vocos, subirá a escena este domingo 8 de septiembre a las 20.30 en el Centro Cultural San Francisco.

Elisa Anchino, integrante del elenco como “La Bruja”, visitó La Mañana de El Periódico por El Periódico Radio para adelantar detalles de la nueva función así como para referirse a lo que fue la puesta en escena de esta obra en la mítica calle Corrientes, en Buenos Aires.

“Cuenta la historia de un niño que está aprendiendo a leer y a escribir, y todo lo que lee o imagina se vuelve realidad. Entonces La Cenicienta, Garfio, Peter Pan y todos estos personajes clásicos de los cuentos de Disney comienzan a cobrar vida. Pero en un momento empiezan a haber problemas en la aldea porque los nenes no leen. Ahí empieza la historia, de hecho también aparecen los villanos”, contó Anchino.

Además, reveló: “Es un cuento muy lindo y a los nenes les encanta. Lo lindo es que los padres también se divierten, se ríen mucho”.

La experiencia en calle Corrientes

Para la actriz, la experiencia en calle Corrientes “fue una locura”. “Buenos Aires, si no te le plantaste, te pasa por encima, es gigante. Había muchos infantiles. Conocimos muchos otros actores, estuvimos 17 días en julio, vivimos ahí, convivimos y después nos volvimos con muchas más pilas, con ganas de hacer más teatro, de estudiar más, de leer más, de ver más obras”, aseguró.

Particularmente sobre su experiencia actoral en el género, manifestó: “Ya había estado en dos infantiles más. Estuve en Súper Hechizados y en ¡Guau!. Yo creo que hay una parte de mí porque yo también estudio el Profesorado de Arte. Entonces me encanta jugar con los niños, me divierte. Soy un poco así. Entonces cuando Adrián me propuso ser la brujita me divertí porque es un personaje que se puede salir de todo”.

Sinopsis

“Encuentados, la historia aldea de cuentos mágicos” es la historia de Oscarcito un niño que ama las lecturas, los libros y los cuentos, pero un día ya no tiene más que leer. Entonces su mamá le da la maravillosa idea de probar mezclar las historias y los personajes. Y le dice que si “hace mucha fuerza imaginando, hasta podría estar con ellos”. Oscarcito cierra los ojos, cruza los dedos y de repente surge una de las historias mágicas jamás contada por el mundo de los cuentos.

En la aldea de cuentos mágicos se cruzarán Maléfica, Peter Pan, Cenicienta, El Capitán Garfio, Hansel y Gretel, La Bruja, El Príncipe y el Duque, Las Hermanastras, Habiducha y Morbidon en una nueva historia llena de encanto, magia y color.

La obra fue nominada a los premios Carlos como Mejor Espectáculo Infantil y a Mejor Vestuario, además de ganadora de un premio Estrella Concert. Lleva nueve años en cartel con más de200 funciones y miles de espectadores.

Entradas

Las entradas se pueden conseguir al 3564 590390.