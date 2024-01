La película española “La Sociedad de la Nieve” sigue siendo una de las más vistas y mejor valoradas tras su estreno en Netflix a inicios de enero. Dirigida por Juan Antonio Bayona, relata el accidente de un equipo de jugadores de rugby que tomó el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya para ir a una competencia en Chile.

En el elenco hay actores uruguayos y argentinos, entre ellos la brinkmanense Virginia Kauffman que le dio vida a Esther Nicola. La mujer viajaba en ese avión y falleció el 13 de octubre de 1972 cuando se desencadenó el gravísimo accidente.

Historia

Esther Horta Pérez de Nicola nació el 15 de agosto de 1932, viajaba junto a su marido el Dr. Francisco Nicola, médico del equipo de rugby, con el que tenía 4 hijos varones en común. Falleció en el acto, al salir despedida por la fuerza del choque hacia la parte delantera del avión.

Kauffman habló con el medio 102.9 de Brinkmann y dijo: “Fue una participación muy pequeña en una gran película. Cuando me convocaron no sabíamos bien para qué era y después me contaron de Esther que falleció en el primer impacto del accidente, es por eso que sabíamos que iba a ser una participación breve”.

A pesar de ser una participación corta implicó distintos viajes y de igual manera eligió aceptar ese desafío. Además recordó que nació en 1972 y su madre le contaba la historia: “Creo que es una historia eterna, muy fuerte y nos habla mucho de la vulnerabilidad y la fortaleza de los seres humanos cuando queremos vivir”.

El personaje

Durante el rodaje cruzó al sobreviviente Gustavo Zerbino con quien vivió un momento emotivo. En esa oportunidad le dijo: “Esthercita, mi compañera de inglés. Ahí me dio un abrazo y me miró diciendo que tenía un aire a ella”.

Asimismo tuvo la oportunidad de conocer a Esther y a los cuatro hijos de la mujer fallecida lo que supuso una forma de entender cómo era su personaje más allá de la participación. “Yo no tuve texto en la película, es una imagen donde estoy en el aeropuerto, pero fue una necesidad espiritual que fue como pedir permiso a los hijos. Ellos me lo dieron de alguna manera”.

Fuente: Radio 102.9 Brinkmann