Previo a su presentación en el espectáculo que la Municipalidad de San Francisco organizó por el Mes de la Mujer en el Centro Cívico, Rodrigo Tapari brindó una conferencia de prensa en donde habló de su presente artístico, sus proyectos y sus expectativas por presentarse en nuestra ciudad.

Sobre esto último, dijo: “Para nosotros un placer. Con nuestro equipo de trabajo nos sentimos muy a gusto desde que llegamos por la atención, por la gente que estuvo presenciando la prueba de sonido con una calidez y un amor increíble. Es una tierra de cuarteto, y sin embargo nos reciben con mucho amor y hay que agradecerlo, y primordialmente a Dios, que nos permite esta puerta, de poder trabajar aquí, de poder mostrar nuestra música. Si el público pide esto, nosotros nos sentimos bendecidos y privilegiados, habiendo tantos artistas, de que hoy podamos estar en esta noche celebrando con toda la gente”.

Consultado sobre sus proyectos en marcha, contó que al igual que el año pasado viene trabajando en varias colaboraciones mientras retoma su disco. “Este año, al igual que el anterior, fue un poco la locura de los feat (featuring, colaboración). Llevamos muchos hechos, incluso aquí en Córdoba, con Banda XXI, uno muy reciente. Había hecho ya con Gino Rodríguez, con Lisandro Márquez. Nombro algunos de cuarteto que hice, pero después el Chaqueño Palavecino, Los Palmeras, hace muy poquito con Marcela Moreno. Eso a mí me encanta e hizo poner una pausa en mi disco que es lo que estamos empezando a trabajar ahora para terminarlo porque creo que la fusión en la música habla un poco de la unión en el país, no solamente de la música sino de la cultura. Poder fusionar con cuarteto, con folclore, con música pop, creo que eso está bueno, habla un poco de la unión que tenemos nosotros como artistas, como colegas y lo disfruté muchísimo”, dijo.

Y continuó: “El último que sacamos fue hace muy poquito con Marcela Moreno, así que vamos a estar abriendo este show con un tema de ella, con La Fuerza del Engaño, es un tema muy pegadizo. La invité al teatro Gran Rex, hicimos esta canción y ella me preguntó por qué no la hacíamos cumbia. Quise ver la respuesta de la gente y la verdad que es es increíble. Y se siguen sumando colaboraciones. Quiero decirle a la gente que estamos trabajando en nuestro disco, que se vienen muchas canciones, que se vienen muchas sorpresas con respecto a mi carrera. La idea es seguir creciendo, seguir avanzando, porque el público se merece lo mejor y en todo lo que tiene que ver la estructura, no solamente en lo vocal o en lo musical, sino un espectáculo como el que vamos a brindar esta noche. Esperemos no defraudar. Ponemos alma, corazón y vida arriba de cada escenario. Somos más de diez músicos arriba del escenario tocando y creo que todo lo que fuimos haciendo hasta el día de hoy siempre fue con amor”.

Teniendo en cuenta que hace poco hizo una gira por Chile, Uruguay y Bolivia, también se refirió a esa experiencia: “Soy un bendecido de poder recorrer otros países haciendo nuestra música argentina, cumbia. Desde los años en Ráfaga veníamos recorriendo países y yo no lo podía creer. Recorrer países. Vengo de un lugar muy humilde de Monte Grande en donde me crié de una forma en la que quizás no esperaba o no pensaba llegar a visitar otros países porque ni siquiera yo de chico había salido de vacaciones fuera de mi ciudad. Pero de repente con Ráfaga empezamos a recorrer el mundo y cuando empecé mi carrera solista pensé que eso se iba a terminar. Pero gracias a Dios no se terminó, sino que seguimos sumando países. Arrancamos en mi carrera solista en el 2018 haciendo Japón, que fue una nueva puerta que se abrió, y volvimos con muchas ganas de más. Hemos hecho Chile, Uruguay, y Bolivia también".

"Pero siempre hay algún argentino dando vueltas. Y siempre es lindo conectarnos de alguna manera, cuando estamos cantando en otro país y vemos que una persona está llorando de principio al final, creo que de alguna forma le estamos llevando su cultura y quizás con las canciones se conecta desde el lugar donde nació, donde vivió toda su vida. Así que la experiencia más distinta para nosotros es esa, de recorrer otros países. Más allá que nos reciben muy bien, es cuando te encontrás con alguien que es argentino y que lleva eso en el alma”, añadió.

Teniendo en cuenta que el evento donde se estaba por presentar tenía que ver con el Mes de la Mujer, el artista también se refirió a la que lo acompaña a él desde hace años: “Si no fuese por ella, no estaría acá yo, siempre lo digo”.

“Decidí entregarle mi corazón a Cristo y ordenó todo en mi vida. Yo estaba a punto de separarme por alcoholismo, infidelidad, y un montón de cosas. Pero gracias a Dios pude salir de eso y no solo restaurar mi matrimonio sino que también en algún punto Dios me mostraba que la mejor mujer o la mejor persona que podía manejar mi carrera era aquella que había soportado un montón de cosas y que aún seguía a mi lado de pie. Fue así que cuando me hice solista le propuse que maneje mi carrera. No quería y ahora no quiere dejarlo (risas)", recordó.

Tapari también manifestó: “Soy muy feliz teniéndola a ella, es mi columna vertebral, la persona que que me cuida mejor que nadie. Creo que cuando Dios la puso a mi lado sabía la mujer que estaba poniendo. A veces uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Y en mi vida quizás malgasté todo lo que Dios me estaba dando lastimando a otras personas. Y la principal y la primordial era ella".

"Hoy le digo a todos los que estamos en pareja o que tenemos el sueño y la esperanza de tener una familia, de valorar al otro, no queriéndolo cambiar, sino poniéndonos un poquito en su zapato. A veces uno cree que la vida del otro es fácil, sin embargo, cada uno tenemos un peso, una carga, una tarea que llevar”, reflexionó.

Volviendo al tema de la posibilidad de recorrer muchos lugares con la música, también le preguntaron si desde que se acercó a Dios lo disfruta más y sostuvo: “Voy a poner un ejemplo. En 2012 junto a Ráfaga estuve en el festival de Viña del Mar, un festival en donde cualquier artista quiere participar. Sin embargo, yo estaba como haciendo un trámite ese día”.

“Hoy me doy cuenta, después de muchas situaciones vividas, que de alguna forma hay situaciones en la vida que te enseñan que hay que prestar atención a lo simple. Quizás un artista busca el éxito, el aplauso, la multitud, que te tengan en cuenta para grandes escenarios, pero cuando eso llega hay algo que te nubla. Sin embargo cuando uno tiene un enfoque, y hoy mi enfoque primeramente es Dios, pero a la vez poder brindarle mayor tiempo de calidad de vida a mis hijos y a mi esposa, y cuando yo termino un concierto lo que más anhelo es volver a casa, poder mirar una película con mis hijos, con mi esposa, tomar un mate, charlar y llenarme de ese combustible para seguir”, cerró.

Por su parte, también habló en intendente, Damián Bernarte, y se refirió al espectáculo que se organizó para todos los vecinos de San Francisco. En esa línea, dijo: “Esta es una ciudad en donde el contacto con nuestra gente es algo habitual, y estamos atentos a lo que la gente nos pide. Este es un pedido de nuestra gente, nosotros tenemos mucha música popular cordobesa, y nuestra gente también quiere escuchar lo que le gusta, quiere ver otros artistas, y la verdad es que hacía rato que teníamos en vista a Rodrigo para poder traerlo a estos eventos. Hicimos el contacto, pudimos generar el evento, y creemos que es importante traerle la alegría, que de alguna manera nuestra gente nos reclamaba”.

“En segundo lugar, esta es una ciudad de gente trabajadora. (…) Nosotros debemos invertir en cultura porque es invertir en calidad de vida de nuestra gente, y mientras la realidad nos permita mantener esa ecuación de equilibrio económico con espectáculos de de primer nivel, lo vamos a seguir haciendo. Hoy para una familia acceder a a un show de la calidad de Rodrigo es complejo. Y cuando se restringe la capacidad económica, nuestra gente deja de acceder a mayor cantidad de bienes y a mayor cantidad de servicios. Y nosotros como Estado tratamos de equilibrarlas. Tenemos que ser generadores de estas posibilidades a nuestra gente, que mañana se va a levantar mejor, va a estar mejor predispuesta para ir a trabajar, para afrontar los desafíos de la vida, y si nosotros podemos colaborar para que así sea, lo hacemos con gusto y con orgullo”, concluyó el mandatario.