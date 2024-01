En el caluroso verano de 2023 Valentina Medina Bai se subió por primera vez al escenario de La Peatonal San Francisco. Cancha en el oficio de cantante tenía porque lo hace desde los 5 años, pero estar ante los propios vecinos de la ciudad era otra cosa. Ahora volverá a subir a esta plataforma del Centro Cívico.

Valentina es uno de los tantos talentos musicales que son oriundos de la ciudad y que despliegan su arte en este tipo de eventos. Su debut había sido antes en una tarde del ciclo “Domingos Diferentes” en el Superdomo.

“Tengo 19 años y canto desde chiquita, a los 6 años me llevaron a mi primera clase de canto en El Faro con Rosana Pampiglione y su hija Bárbara Gioino. Además, de grande pude ir a la Academia de Sebastián Mellino en Buenos Aires”, dijo a El Periódico antes de ir a una prueba previa de su espectáculo.

Cuando su familia la llevó por primera vez con sus docentes descubrió que había una gran artista en ella. Luego incursionó en el baile y el teatro, talentos que le sirven al momento de presentarse en un show.

“Es un ambiente donde puedo ser yo misma, para mí el canto es una cura que permite liberarse a todos de cualquier ansiedad”, añadió.

¿Cómo fue tu primera experiencia en La Peatonal?

En 2023 me presenté por primera vez. Nervios no sentí porque me había presentado por primera vez en los Domingos Diferentes, ahí aprendí lo que es presentarse y tener que hacer todo sola hablando con los organizadores, el sonidista, descargar las pistas. Para mí que era la primera vez que me subía al escenario todo era muy grande, escucharme fue algo que me impactó, pero disfruté muchísimo.

En función de tu experiencia, ¿Cómo logra un artista que la gente mantenga la atención?

Por ahí la clave es no ser muy repetitivo en los finales de alguna estrofa o cansarse durante la canción. Lo ideal es mantener una energía pareja para terminar bien la canción, pedís palmas, los invitás a cantar y la gente le pone mucha onda.

¿De qué manera preparás el repertorio?

El repertorio es muy importante porque depende de las personas que están viendo. Siempre me ocupo de poner canciones de todos los géneros y lo más variado posible. Melódico, folclore, cumbia. Así pueden mantener la atención y acercarse según les guste.

¿Ya definiste qué cantar?

Personlamente lo que más me gusta ahora es lo melódico, mis cantantes favoritas son varias y una de ellas es Tini. También me gusta lo más lento, pero este año me la voy a jugar con meter un poco de baile; voy a cantar dos cumbias: Amor Prohibido de Selena y Paisaje (el cover de La Delio Valdez, Karina y Abel Pintos).

¿Cuál es tu aspiración como artista?

Quisiera hacer mi propio show con las canciones que me gustan y que la gente vaya porque elija escucharme. Por otro lado, me gustaría volver cuando termine la facultad a la Academia de Sebastián Mellino y aprender un poco más.