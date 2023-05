Nito Mestre en San Francisco: precios y dónde comprar las entradas

Nito Mestre, ícono del rock nacional, se presentará el próximo domingo desde las 21 en el Teatro Mayo, pero el show que ofrecerá no es uno más, en este caso llega para repasar toda su trayectoria como músico acompañado por la Orquesta Sinfónica Cordobesa Ginastera.

El espectáculo sinfónico cubre los 50 años de música del cantante y promete traer al presente las emociones que despertó en aquellos momentos cuando se estrenaron. El toque especial se lo da que coincide con el aniversario del lanzamiento de “Vida”, el pimer disco de Sui Generis, aquel dúo inolvidable que formó con Charly García.

En este concierto se escucharán las canciones seleccionadas que marcaron la carrera de Nito Mestre, las que marcaron el cancionero de música argentino y un toque de Sui Generis a través del recuerdo de “Vida”.

Las entradas para este espectáculo que en contadas ocasiones ha realizado poco tiempo atrás se pueden adquirir en la boletería del Teatro Mayo y también en Pase show (paseshow.com.ar) y sus precios van desde los 8.800 a los 4.400 pesos según el sector.

La trayectoria de Nito Mestre inició en sus últimos años del secundario cuando junto con Charly formaron Sui Generis, dúo que hizo históricos a 8 discos marcando a una generación de personas y una época.

Disuelto Sui Generis, y habiendo editado un álbum con el grupo Porsuigieco (integrado junto a Charly García, Raúl Porchetto y León Gieco, donde Nito aporta su composición titulada “Fusia”), lideró una banda a la que llamó Nito Mestre y los Desconocidos de Siempre con la cual participó durante cuatro años editando tres discos convirtiendo en rotundos éxitos canciones de su autoría como “Y Las Aves Vuelan”, “Algo me Aleja, Algo Me Acerca”, “Fabricante de Mentiras” y “Algo me aleja, algo me acerca”, entre muchos otras, realizando una intensa cantidad de presentaciones en vivo, agotando entradas y destacado por los medios especializados como grupo musical del año.

A partir de 1981, Nito continuó su carrera en solitario, donde se concentró en la composición y escritura, a la búsqueda de esa melodía, enfocándose en recorrer el misterio de la inspiración y volcando la misma en canciones argumentales que provengan de la vida y de lo que experimenta y observa.

Como solista, Mestre lleva lanzado once discos entre los cuales registra dos álbumes en vivo y una colección inmensa de éxitos tales como “Hoy Tire Viejas Hojas”, “Distinto Tiempo”, “Como Aliento de Mi Vida”, “Ballenas”, “El Juego de los vivos y los tontos”, “Te Adoro Desesperación”, “Hay formas de llegar”, “Flores en el mar” y “Trip de Agosto” entre muchos otros.