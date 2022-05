La Comedia San Francisco prepara numerosas presentaciones para las próximas semanas en San Francisco y la región. En primer lugar, este sábado 7 de mayo pondrá en escena desde las 21, en el Teatrillo Municipal, el ciclo "Micro Teatro" con cuatro historias de Florencia Aroldi. Por su parte, volverán obras infantiles para escuelas y obras en única función mientras que en junio se viene la gira por localidades de la región.

Así lo comentó Adrián Vocos, director de la Comedia San Francisco, en La Mañana de El Periódico por FM 97.1. En ese sentido contó que las obras que podrá verse este sábado son "Cuchara de Madera", "La Feria del plato", "Glamour de Camping" y "Candy Crash".

"Es un formato que tuvo mucho éxito en España y en Canadá. Son obras breves de 15 a 20 minutos, en espacios de 15 a 20 metros cuadrados, con 15 a 20 espectadores. Tuvo mucho éxito al punto que Buenos Aires tomó la franquicia. Rosario también lo abrió y Córdoba, también, hace cinco o seis meses. Son lugares enormes, divididos en salas pequeñitas, donde la gente va a ver una obra cada 15 minutos, y puede comer ahí. Nosotros no tenemos esos espacios, entonces junté cuatro obras y armé un espectáculo de una hora y cuarto", explicó.

Sobre lo que tratan, agregó: "Son situaciones mínimas, muy simples, cotidianas, chiquitas, por ejemplo hacer una feria del plato en la escuela para juntar plata para el viaje de egresados. Esa historia chiquitita, simple, dispara un montón de situaciones graves tratadas desde el grotesco, que es la exageración de la realidad. Buscamos a través de la risa, criticar un montón de cuestiones políticas, sociales, culturales, y en realidad se está riendo de cosas bastante jodidas. Aroldi trabaja el grotesco y puntualmente hace mucho humor social, político y cultural, a mí me gusta eso".

"Glamour de camping", dijo, es una obra "muy divertida": "Es la historia de una pareja que está pasando por una crisis económica terrible, y para tratar de juntar plata alquilan su casa a unos yanquis y ellos deciden irse a Mar del Plata a vivir en carpa todo un año. Ahí se disparan muchos temas: el económico, el social, el tema de que no alcanza la plata y el toque cómico de que no se sabe quiénes son los que están en la casa, toda una historia dramática. Es eso, es buscar una excusa cotidiana para hablar de temas que son más a nivel mundial o nacional donde todos somos parte y tienen consecuencias sobre nosotros".

En "Feria del plato", en tanto, se hace una crítica sobre el sistema educativo, expresó. "Se están matando estos actores en el patio de la escuela y tenés a la maestra que está vendiendo productos de Avon en vez de dar clases, la directora que está tomando mates sacándole el cuero a la otra, mientras está pasando algo gravísimo en el centro de la escuela".

"'Cuchara de madera' es terrible, porque se junta la actual y la ex, se juntan las familias ensambladas para hacerle el cumpleaños a la hija de la pareja, una trae la torta, la otra trae la otra torta, y empieza a verse la competencia que hay y empiezan a hablar de la herencia de la casa y todas estas cuestiones. Y después tenemos un golazo, que es 'Candy crush', que es una especie de policial. Es una familia de clase media alta que llevan a juicio a su hija menor porque le comieron los caramelos Candy exportados de Estados Unidos, que son carísimos. Entonces hay que ver quién fue, si fue la mucama que no limpia en todo el día, si fue una de las hijas o quién, y ahí empieza todo un juicio donde en realidad es la excusa para hablar de algo grave que tiene que ver con la identidad de uno de los hijos dentro de la casa", añadió.

Los elencos son diferentes: en total, once actores subirán a escena.

Próximos espectáculos

De acuerdo a lo que se anticipó, para mayo se viene obras en única función: "Son obras que estuvieron otros años, que la gente las quiere volver a ver, entonces hacemos únicas funciones. Por ejemplo, sábado 7 tenemos microteatro. El domingo 8 estamos de gira en la Paquita con 'Bajo Terapia'. El martes 17 tenemos a la mañana 'Tengo a mi abuelo en el ropero', que es un espectáculo infantil, para escuelas, que ya está agotado. El jueves 19 a la mañana también está 'Tengo mi abuelo en el ropero', quedan lugares, así que las escuelas que quieran traer alumnos están invitadas".

"El jueves 19, el mismo día, a la noche está 'Bajo Terapia' para público general, que también está casi agotado. Esto es lo lindo que tiene, que hace cinco meses que está en cartel y donde se presenta, se agota. Y el domingo 22 vuelve 'La casa de Bernarda Alba'", agregó Vocos.

En tanto, en junio La Comedia San Francisco se irá de gira por La Francia, Balnearia, Córdoba, Brinkmann, Morteros y Las Varillas.

Por otra temporada en Carlos Paz

En el marco de la entrevista, Vocos confirmó que la compañía teatral de nuestra ciudad hará temporada en Villa Carlos Paz en 2023, de donde se trajeron este año un Premio Carlos 2022 por la obra "Bajo Terapia" en la categoría Mejor Libro.

A la vez, recordó la experiencia de 2022: "Yo no quería hacer temporada en Carlos Paz, no tenía ganas este año. Mi mamá, que es la productora ejecutiva, es la que más me incentivó y se daban un montón de situaciones. Me dijeron que solamente tenía que dirigir y hacer la técnica, entonces pedí un hotel. Llega un punto donde uno necesita estar cómodo para ir y venir, necesitábamos una tráfic para meter a 18 personas y la conseguimos. Entonces ahí dije 'vamos'", contó Vocos.

Cabe recordar que el director teatral comenzó a dar seminarios en nuestra ciudad en 2012. Con la gente que formaba, hacía algunos shows de teatro y música. Luego, empezó a venir con mayor frecuencia, aprovechando la respuesta de la gente.

Ya hace unos diez años que Vocos se encuentra en la ciudad realizando formación de actores, formando un amplio semillero de artistas, y llevando adelante producción de obras, con más de 50 espectáculos en su haber. Además ha ganado numerosos premios e incluso protagonizó históricas temporadas en Villa Carlos Paz en salas pequeñas, medianas y grandes.